'Sporun da Ergenekon'u var'

T24 - Futbola son noktayı koyduktan sonra yorumculuğa soyunan Şükür, haksızlıklara uğradığını ifade ederek, “Sporun da Ergenekon’u olduğuna inanıyorum” diye konuştu.



Hakan Şükür, Bloomberg HT televizyonunda Gülin Yıldırımkaya’ya tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Fatih Terim ve Ersun Yanal’la yaşadığı, kamuoyunu aylarca meşgul eden olaylara da açıklık getiren Hakan Şükür’ün röportajından önemli satır başları şöyle...



Fatih Terim’e niye kırıldınız?



Son kontratımda, 2008 Avrupa Şampiyonası son senem olacak demiştim. Attığım gollerle, çok büyük hizmetler vermiştim. Son ana kadar şampiyonaya gideceğimi biliyordum ama olmadı. Milli Takım’da olmayı bekliyordum. Kendisi de bunu söylemişti. Grup maçlarının en fazla gol atan oyuncusuydum. Oraya gidip, o başarıyı yakalarken, emeği olan, destek veren biriydim, fakat kadronun dışında kalmak beni üzdü.



Ersun Yanal’la da benzer bir sorununuz olmuştu. Seyirciler soruyorlar, Trabzon’da neler oldu?



Seyirciler kapalı kapılar ardındakileri bilemez. Hayatım boyunca hiçbir antrenöre saygısızlık yapmadım. Beni tanıyanlar iyi bilirler. Ersun Yanal’ın yaptığı bana göre öyleydi. Hiçbir sebep sunamadı.



Yanal soyunma odasına girmiş, siz yatıyormuşsunuz, ayağa kalkmamışsınız.



Doğrudur öyle bir olay var. Yanımdaki şahidim de Rüştü’dür. Gecenin 2’sinde Sayın Ersun Yanal odamıza girdi. Ben de oyundan çıkmıştım o maçta. Ayağımda sakatlık vardı. Ona buz yapıyordum. Çok afedersiniz üzerimizdeki kıyafetler rahat, çok rahat bir pozisyondayız odamızda. Ben ve Rüştü’nün söyleme ihtimali olmadığına göre, hocam bu yaptığı şeye bir bahane olarak bunun duyulmasını sağlamış herhalde. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Bu bir saygısızlık değildir. O dönem müthiş bir birliktelik vardı. ‘Hakan’ı mumyalamamız lazım. O bırakana kadar oynatmam lazım’ diyen bir insandı kendisi.



Gerçekten sebep buysa çok enteresan bir psikoloji...



Bugün kendisi Milli Takımımızın bünyesine geri döndü. Alt yapılar koordinatörü oldu. Bazı şeyler Türkiye’deki ilişkilerle oluyor maalesef. Benim uzun vadedeki projelerim çok farklı. Çok daha sağlıklı ortamda sağlıklı sportif işler yapmak istiyorum. Bu bozulmuşluğun içerisinde olmak istemiyorum açıkçası. Maalesef Türkiye’de ilişkiler kötü. İlişkilerle birçok insanın hakkının yendiğini düşünüyorum. İlişkilerle değil de hakla bir yerlere gelebilmek lazım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. TRT’de yorumculuk yapıyorum. İlk günden itibaren, ‘Nasıl burada yorum yapabiliyor? Bu kadar parayı nasıl kazanır’ gibi kıyamet koptu.





Çok mu para kazanıyorsunuz?



Oradan teklif gelmiş. Siz başka bir kanaldan teklif gelse hayır mı diyeceksiniz? Burada aldığınızın 5 katı size teklif edilmiş. Bir de TRT gibi çok önemli bir yer. Söylemek istediklerinizi rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir yer. Arada da kıramadığım TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin çok değer verdiğim bir insan. Ama maalesef benim bir yerlerde olmamı istemeyenlerin de olduğu düşünülürse...



Futbolun Ergenekon’u var diyenler oldu. Siz de inançlarınızdan ötürü çok sorgulandınız.



Çok güzel yaklaştınız. Duygularıma tercüman oldunuz. Bir sürü bant kaydı dinliyoruz. Sporun Ergenekon’u dediniz ben bunun var olduğuna inanıyorum. Bunlarla da ilgili önemli doneler, önemli kayıtlar çıkabileceğini düşünüyorum. Kimin, nereden, ne şekilde uzaklaştırıldığını nelere maruz kaldığımızı öbür tarafta bunun hesabı mutlaka olacak, ama öbür tarafa kalmadan da bu dünyada olabileceğini düşünmemiz gerekmektedir. Hepimizin telefonları dinleniyor olabilir. Açıkçası ben sporun Ergenekon’u olduğunu düşünüyorum. Sadece bana değil bir çok değerli arkadaşımıza, futbolcuya, politikacıya belki birçok şey olmuştur. Belki bizim bilmediğimiz başka yerlerde başka şeyler yaşanıyor.





Spor bakanlığı ilginiz çeker mi? Ya da başbakanlık...



Belki müthiş kariyerler, başarılar... Böyle olunca sporun en üst yerinde olmam lazım diyorsunuz, ama bu bir donanım meselesi. Ben çok şey yaşadım, tecrübelerim var. Hakan Şükür Futbol Akademileri’nin inşaatı devam ediyor. Belki de bir takımı satın alarak Türk futbolunun içerisinde olmak istiyorum. Uzun vadede bir siyasetçi olacaksam geçmişe baktığımızda güzel şeyler olan bir dönemden geçiyoruz. Bu siyasetin içinde sportif anlamda verebileceklerim olduğuna inanıyorum.





