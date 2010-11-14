T24 LogoT24 Logo
Spor

SPORUN BAŞKENTİ "İSTANBUL" İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2010 16:29

-SPORUN BAŞKENTİ "İSTANBUL" İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco Lupatelli, İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti seçildiğini açıkladı. Lupatelli, Devlet Bakanı ve Başmüzekereci Egemen Bağış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un, Avrupa Spor Başkenti (ASB) Seçim Komisyonu'nca Avrupa Spor Başkenti seçilmesiyle ilgili kararı açıkladı. Lupatelli, Avrupa Spor Başkenti Birliği Komitesi'nin bu hafta içinde İstanbul'da farklı yerlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, ''İncelemelerden sonra aldığımız kararı açıklamak için toplandık. İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti olarak seçilmiştir. Bundan dolayı çok büyük mutluluk duymaktayız'' dedi. Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Lupatelli, 30 Kasım 2010 tarihinde Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Parlamentosunda, bu yılki kazanmış olan Valencia şehrinin açıklanacağını, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı da davet ederek orada kendilerine sertifikayı takdim edeceklerini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24