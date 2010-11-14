-SPORUN BAŞKENTİ "İSTANBUL" İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco Lupatelli, İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti seçildiğini açıkladı. Lupatelli, Devlet Bakanı ve Başmüzekereci Egemen Bağış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un, Avrupa Spor Başkenti (ASB) Seçim Komisyonu'nca Avrupa Spor Başkenti seçilmesiyle ilgili kararı açıkladı. Lupatelli, Avrupa Spor Başkenti Birliği Komitesi'nin bu hafta içinde İstanbul'da farklı yerlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, ''İncelemelerden sonra aldığımız kararı açıklamak için toplandık. İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti olarak seçilmiştir. Bundan dolayı çok büyük mutluluk duymaktayız'' dedi. Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Lupatelli, 30 Kasım 2010 tarihinde Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Parlamentosunda, bu yılki kazanmış olan Valencia şehrinin açıklanacağını, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı da davet ederek orada kendilerine sertifikayı takdim edeceklerini bildirdi.