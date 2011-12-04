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Spor Toto Süper Lig'de görünüm ANKARA (A.A)

04 Aralık 2011 00:26

-Spor Toto Süper Lig'de görünüm ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bugün 3 maç yapıldı. Lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Galatasaray, iki başkent ekibi ile karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise konuk ettiği Ankaragücü'nü 4-2'lik skorla geçmeyi başardı. İstanbul temsilcileri, 4 gün sonra ligde oynayacakları derbi maçı öncesinde moral kazandılar. Lider Fenerbahçe, adeta ''gol düellosu'' şeklinde geçen karşılaşmada, Ankaragücü karşısında uzaktan atılan sert şutlarla bulduğu gollerle sonuca giderken, başkent ekibi ise altıpas içerisinden yaptığı son vuruşlarla golleri buldu.  Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında Stoch'un ceza alanı dışından attığı sert şuttan kazandırdığı golle 1-0 öne geçerken, Ankaragücü bu gole 42. dakikada Murat Duruer'in direk dibinde dokunarak topu filelere gönderdiği golle karşılık verdi. Karşılaşmanın 51. dakikasında bu kez Cristian'ın yaklaşık 25 metreden attığı sert şuttan kaydettiği golle yeniden öne geçen Fenerbahçe, 58. dakikada ise bu kez yine Stoch'un ikinci şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Başkent ekibi, 83. dakikada Ergin Keleş'in kafa vuruşuyla attığı golle farkı yeniden 1'e indirse de perdeyi kapayan gol, Fenerbahçe adına Dia'dan 88. dakikada geldi. Bu golle maçta 4-2 öne geçen Fenerbahçe, karşılaşmayı 2 farkla kazanırken, Ankaragücü engelini de attığı 4 golle geçerek, Kadıköy'deki 30 maçlık yenilmezlik unvanını sürdürdü. İkinci sıradaki Galatasaray ise konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 71. dakikada Eboue'nin kaydettiği golle yenmeyi başardı. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında daha atak bir oyun sergileyen Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısında aynı başarıyı gösteremedi. Özellikle ilk yarıda her iki takımda pozisyon yönünden etkili bir futbol sergileyemedi. İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı ve atak oyun sergileyen Galatasaray, aradığı golü de bir karambol pozisyonunda buldu. Bu dakikada Sercan ile paslaşarak Gençlerbirliği ceza alanında topla buluşan Eboue, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, çarşamba günü yapacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hem moral olarak, hem de puan olarak Galatasaray'ı derbiye kayıpsız taşıdı. Günün diğer maçında ise Gaziantepspor, kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın büyük kısmında takımlar gol atmayı başaramazken, 81. dakikada Muhammet, kafa vuruşuyla attığı golüyle takımını galibiyete taşımayı başardı.  Bu karşılaşmalardan sonra ligde oluşan puan durumu ile yarın oynanacak maçların programı şöyle: -Puan Durumu- /* Takımlar                             O   G   B   M   A   Y   AV     P ---------------------------------------------------------------------- 1. Fenerbahçe                       13   8   4   1  20  11     9    28 2. Galatasaray                      13   7   4   2  18  10     8    25 3. Manisaspor                       12   6   4   2  13   8     5    22 4. Büyükşehir Bld. Spor             12   6   3   3  19  13     6    21 5. Trabzonspor                      13   5   6   2  19  14     5    21 6. Beşiktaş                         12   6   3   3  16  13     3    21 7. Mersin İdmanyurdu                12   5   3   4  14  13     1    18 8. Orduspor                         12   4   5   3  10   8     2    17 9. Eskişehirspor                    12   5   2   5  15  15     0    17 10.Bursaspor                        12   4   4   4  16  13     3    16 11.Gençlerbirliği                   13   4   4   5  15  18    -3    16 12.Sivasspor                        13   4   4   5  18  23    -5    16 13.Kayserispor                      12   4   1   7  14  16    -2    13 14.Gaziantepspor                    13   3   4   6  12  15    -3    13 15.Medical Park Antalyaspor         12   3   4   5  10  14    -4    13 16.Kardemir Karabükspor             12   3   2   7  14  17    -3    11 17.Samsunspor                       13   2   5   6   9  16    -7    11 18.MKE Ankaragücü                   13   1   2  10  15  30   -15     5 */ -Yarının programı- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasına yarın yapılacak 4 maçla devam edilecek.  Günün karşılaşmalarında Medical Park Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u, Kayserispor ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

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