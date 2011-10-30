-Spor Toto Süper Lig'de görünüm ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Gaziantepspor deplasmanından son dakika golüyle 1-0 galip ayrılarak, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Gaziantepspor-Trabzonspor maçı, gerek pozisyon, gerekse de görsel zenginliği bakımından oldukça zevkli bir karşılaşma oldu. İlk dakikada Muhammet'in rövaşatasını kaleci Tolga kornere çelerek önlerken, Oğulcan'ın kafa vuruşunda topun Tolga'nın ellerinden sonra direkten dönmesi ise takımı adına büyük şanssızlıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise Trabzonspor'un daha baskılı olduğu ve Gaziantepspor'un da bu baskı karşısında topu kanatlara taşımakta zorlandığı, top kayıpları yaşadığı devre oldu. Maçın golsüz biteceği tahmin edilirken, 90+3'te sahneye çıkan Halil Altıntop, Adrian'ın ara pasında ceza alanı içerisinde topla buluştu ve meşin yuvarlağı sağ ayağının içiyle plase bir vuruşla ağlarla buluşturarak, takımını galibiyete taşıyan golü attı. Bu golle Trabzonspor zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerken, puanını da 16'ya çıkardı. Karadeniz ekibi aynı puana sahip Orduspor'un önünde averajla, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Manisaspor ve Beşiktaş'ın ise maç fazlasıyla önünde 2. sırada yer alırken, Gaziantepspor ise 8 puan ile 15. sırada bulunuyor. Orduspor, Antalyaspor deplasmanında 6. dakikada Culio'nun golüyle 1-0 öne geçtiği ve uzun süre önde götürdüğü maçta, 75. dakikada Mehmet Eren'in kafa golüne engel olamayınca, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Orduspor bu maçı kazansaydı, lider Fenerbahçe ile aynı puana gelecek ve maç fazlasıyla zirveyi paylaşacaktı. Ancak, bu skorla Trabzonspor ile aynı puana ulaşan Orduspor, averajla 3. sırada yer buldu. Antalyaspor ise bu beraberlikle puanını 10'a çıkardı ve haftayı 14. sırada tamamladı. Günün bir diğer maçında ise Eskişehirspor ile Samsunspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Eskişehirspor 5 haftalık bir aradan sonra rakibini 9. dakikada Alper'in attığı golle 1-0 yenme başarısını göstererek, ligde 11 puanla 9. sırada yer alırken, 1 galibiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada kaldı. Spor Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasına, yarın yapılacak 4 maçla devam edilecek. Galatasaray, Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak, Beşiktaş ise Sivasspor'u konuk edecek. Yarın ayrıca Bursaspor-Manisaspor ve Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.