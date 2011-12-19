-Spor Toto Süper Lig'de görünüm ANKARA (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlanırken, haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yarışını sürdürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada Fenerbahçe, rakibi önünde golünü 24. dakikada Mehmet Topuz'un kafasıyla buldu. Sarı-lacivertliler oyuna hızlı başlarken, üst üste bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayınca, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, son dakikalarda rakibin ataklarına karşılık vermekte zorluk çekti. Trabzonspor ise rakibinin ilk dakikalardaki oyununa engel olamayınca, 24. dakikada köşe atışından gelen toptan golü kalesinde gördü. Golden sonra biraz daha atak görünen Trabzonspor, devrede golü bulamayınca, soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıda ise rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, gol pozisyonlarını bulmasına karşın bunları değerlendiremedi. Özellikle Aykut'un kırmızı kart görerek, oyun dışında kalmasının ardından bordo-mavililer Fenerbahçe'ye oranla daha iyi bir futbol ortaya koydu. Son dakikalarda rakibini sıkıştıran Trabzonspor, aradığı golü bulamadı ve deplasmandaki ilk yenilgisini aldı. Lider Galatasaray ise bu hafta Ordu'da Orduspor ile karşılaştı. Deplasmandaki karşılaşmada sarı-kırmızılılar Baros ve Kazım'ın golleriyle rakibini 2-0 yenerek, 34 puan ve averajla liderliğini sürdürmeyi başardı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki çıkışını Orduspor önünde de sürdürerek, taraftarlarını sevindirdi. Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Rakibi karşısında ilk yarıda Murat'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarıda Edu'nun penaltı golüyle 1-1 beraberliği sağladı ve haftayı bir puanla kapattı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 29 puan ve averajla 3. sırada kaldı. Eskişehirspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken, rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, Veysel'in golüyle rakibine üstünlük sağlarken, ''3 büyükler''in ardından 4. sırada 29 puan ve averajla yer aldı. Kayserispor ise inişli-çıkışlı grafiğini sürdürdü. Ligin en gollü karşılaşması Karabük'te oynandı. Mersin İdmanyurdu, deplasmanda rakibini 5-3 yenerek, en çarpıcı sonucu aldı. Kardemir Karabükspor'un gollerini İlhan, Bilal ve Cernat, Mersin İdmanyurdu'nun gollerini ise Moritz (2), Da Silva, Yahia ve Nduka kaydetti. Ligin en flaş ekibi Gençlerbirliği ise son haftaların başarılı ekibi Manisaspor'u deplasmanda yenerek, 25 puanla 6. sıraya yükseldi. Başkent ekibinin golünü Tum kaydetti ve takımını play-off potasına sokmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'deki diğer maçlarda ise Ankaragücü-Gaziantepspor ve Bursaspor-Medical Park Antalyaspor maçları 0-0 sonuçlandı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı. 17 golün atıldığı ligin 16. haftasında 2 maçı ev sahibi, 3 müsabakayı deplasman takımları kazanırken, 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Gol krallığı yarışında ise Trabzonsporlu Burak 13 golle liderliğini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Webo 7, Kayserisporlu Gökhan Ünal, Galatasaraylı Elmander, Mersin İdmanyurdu'ndan Nobre ve Manisasporlu Isaac 6'şar golle Burak'ı izledi. Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın maç programı ise şöyle: /* 16. hafta maç sonuçları: ------------------------ Orduspor-Galatasaray.........................: 0-2 Ankaragücü-Gaziantepspor.....................: 0-0 Kardemir Karabükspor-Mersin İdmanyurdu.......: 3-5 Eskişehirspor-Kayserispor....................: 1-0 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor...........: 0-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor...: 1-1 Manisaspor-Gençlerbirliği....................: 0-1 Samsunspor-Beşiktaş..........................: 1-1 Fenerbahçe-Trabzonspor.......................: 1-0 */ -17. ve son haftanın maç programı: ---------------------------------- 21 Aralık Çarşamba: Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Kayserispor-Ankaragücü, Galatasaray-Manisaspor, Sivasspor-Samsunspor. 22 Aralık Perşembe: Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor-Orduspor, Beşiktaş-Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor-Bursaspor. -Puan durumu- /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P -------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY 16 10 4 2 26 11 15 34 2. FENERBAHÇE 16 10 4 2 24 14 10 34 3. BEŞİKTAŞ 16 8 5 3 24 17 7 29 4. ESKİŞEHİRSPOR 16 9 2 5 19 15 4 29 5. MERSİN İDMANYURDU 16 7 5 4 20 16 4 26 6. GENÇLERBİRLİĞİ 16 7 4 5 21 20 1 25 7. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR 16 6 6 4 21 16 5 24 8. MANİSASPOR 16 6 6 4 16 15 1 24 9. KAYSERİSPOR 16 7 1 8 18 17 1 22 10. TRABZONSPOR 16 5 6 5 20 20 0 21 11. SİVASSPOR 16 5 6 5 23 27 -4 21 12. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR16 5 5 6 13 16 -3 20 13. BURSASPOR 16 4 6 6 16 16 0 18 14. ORDUSPOR 16 4 5 7 13 17 -4 17 15. GAZİANTEPSPOR 16 3 6 7 12 16 -4 15 16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 3 3 10 18 26 -8 12 17. SAMSUNSPOR 16 2 6 8 10 19 -9 12 18. ANKARAGÜCÜ 16 1 4 11 15 31 -16 7 */