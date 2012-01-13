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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 14:17

-Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.  Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:  Yarın:  16.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom Arena) 15 Ocak Pazar:  13.00 Orduspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (19 Eylül) 13.00 Sivasspor-Ankaragücü (Sivas 4 Eylül) 16.00 Trabzonspor-Samsunspor (Hüseyin Avni Aker) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Medical Park Antalyaspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Fiyapı İnönü) 16 Ocak Pazartesi:  20.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs) 20.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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