Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu hakkındaki iddialara yanıt

Bugün Akşam gazetesinde yayımlanan haberde Emre Belözoğlu’nun Gaziantepspor maçı sonrası toplantıda, “Geçen sezon nasıl bu takımdan birçok kişi gittiyse bu sezon da gider. Böyle devam ederse sezon sonunda bir çoğunuzu gönderirim. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun” dediği belirtildi. Bu haber üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut hakkında çıkan haberi yalanlayan resmi bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez’ başlığı ile servis edilen, gerçek dışı haberdir" denildi.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak basında yer alan; öğrenildi, bildirildi, ortaya çıktı gibi ucu açık, kaynağı belirsiz ifadelerle kulübümüz ve takımımız hakkında yazılan birçok sözde bilgiyi, prensip gereği yalanlamadık, dikkate almadık.

Ancak geldiğimiz noktada Teknik Direktörümüzü hedef alarak başlayan itibarsızlaştırma ve değersizleştirme girişimlerinin devamında şimdi de Sportif Direktörümüzle ilgili doğru olmayan, yıpratmaya yönelik adımların atıldığını görüyoruz.

Bunun en son örneği bugün Akşam gazetesinde, Şafak Gözmen imzalı olarak yer alan; Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun söylediği iddia edilen: “Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez” başlığı ile servis edilen gerçek dışı haberdir.

Böylesine mesnetsiz bir yalanı gerçekmiş gibi okuyucularına servis eden, antrenmanlarımızı, Fenerbahçe’yi takip eden bir muhabiri dahi olmayan Akşam gazetesinin haber niteliği taşımayan bu içeriğinin dikkate alınmamasını rica ediyoruz."