Sportif direktör Havutçu!

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3 Temmuz'da başlayan futbolda şike soruşturması kapsamında 14 Temmuz tarihinde tutuklu yargılanmak üzere Metris Cezaevi'ne sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, 152 günlük tutukluluk süresinin ardından 12 Aralık'da tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliye edilmesi sonrası bir yandan geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Havutçu, bir yandan da kariyeri ile ilgili nasıl bir yol çizeceğinin planlamasını yapmaya başladı.Beşiktaş Yönetimi, Ağustos ayında Carlos Carvalhal'i Havutçu'nun yardımcısı olarak göreve getirmişti. 'Vekaleten' görev yapan Portekizli teknik adam, Tayfur Havutçu'nun serbest kalmasının ardından yine teknik kadroda yer alacak, ama teknik direktörlüğü Havutçu yapacaktı.Ancak Carvalhal'in, görevde kaldığı süre içinde ortaya koyduğu olumlu performans ve takımın hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik yakalaması dengelerin bir anda değişmesini engelledi.Havutçu'nun kısa süre içinde yeniden teknik direktör sıfatı ile göreve başlamasının hem genç teknik adam, hem de takım açısından olumsuz bir durum yaratacağı son günlerde sık sık dile getirilmeye başlandı. Ayrıca Tayfur Havutçu, cezaevinden çıkar çıkmaz hemen teknik direktörlük koltuğuna oturmak istemediğini yakın çevresine açıklamıştı. Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynadığı maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı yöneticiler ve futbolcularla bir araya gelen Havutçu, önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğinin de ilk kararını verdi.Tayfur Havutçu, yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmede en azından sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunu oturmak istemediğini bir kez daha dile getirdi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Havutçu cezaevine sevk edildiği dönemde konulan tedbirin de kalkması genç teknik adamın Beşiktaş'ta çalışması için önündeki engeli ortadan kaldırmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, yurt dışına çıkış yasağının da kalkması sonrası Tayfur Havutçu'yu sportif direktörlük görevine getirdi.Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:"Yönetim Kurulumuz, Sayın Tayfur Havutçu ile yapmış olduğu görüşme neticesinde, hocamızın, Beşiktaş JK Futbol Takımları Genel Direktörlüğü'ne getirilmesine; Futbol Altyapı, A2 ve Futbol A Takımı teknik ve idari konularında, tek yetkili olarak göreve başlamasına karar vermiştir.Sayın Carlos Carvalhal, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu olarak görevine devam edecektir."