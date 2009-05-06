Sportif dalış sezonu açıldı

Kış mevsimi boyunca denize hasret kalan Ankaralılar, baharın gelmesiyle sezona "merhaba" diyen dalış kurslarına akın etti.



Konuyla ilgili AA muhabirinin görüştüğü MTM Sports Scuba-Yatching Kulübü Serbest Dalış Antrenörü Ertunç Evciler, sezon henüz yeni açılmasına rağmen 150 öğrencileri olduğunu belirterek, "Kurak bir kentte yaşıyoruz. Suya hasretiz. Bu nedenle sezon açılır açılmaz herkes kurslara akın ediyor. Dalış yapmak Ankaralıları rehabilite ediyor. İnsanlar kışın yorgunluğunu ve gerginliğini dalarak atıyor" dedi.



Yüzme bilmeyen birinin bile sportif dalış yapabileceğini anlatan Evciler, bu sporun hiçbir hayati risk taşımadığını söyledi. Kurslarda teorik ve pratik eğitimler verildiğini kaydeden Evciler, şunları söyledi:



"Teorik kısımda güvenli dalış, hava hesaplamaları, dalış kuralları ve dalış ekipmanları hakkında bilgiler veriliyor. Bu bölümden sonra da tercihen Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi yerlerde belirlenen sportif dalış noktalarına giderek uygulamalı eğitim yapıyoruz. Her hafta sonu mutlaka gezilerimiz oluyor. Kursun bitiminde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) tarafından kabul gören 'CMAS 1 Yıldız Dalıcı Brövesi' veriyoruz."



Türkiye şampiyonlarından eski milli yüzücü Evciler, sportif dalışı daha çok bayanların tercih ettiğini ifade ederek, dalış yapmak için kişinin yüzme bilmesinin şart olmadığını söyledi. Kullanılan dalış kıyafetlerinin batmayı önlediğini anlatan Evciler, "Kişinin bu nedenle yüzme bilmesi şart değil, ancak tabii ki yüzebilmesi bir avantajdır. Olmaması gereken tek şey, su korkusu. Eğer sınırları zorlayan bir insan değilseniz ve kurallara uyuyorsanız, bu sporun hiçbir riski yok, çok güvenli" diye konuştu.



"Derinlere inildikçe renklerin canlılığı kaybolur"



İlk pratik eğitimde 7-8 metreye kadar dalındığını, 1 yıldız bröve alan kursiyerin 18 metreye kadar dalabileceğini ifade eden Evciler, şöyle konuştu:



"Zaten derinlere indikçe renklerin canlılığı kaybolur. En keyifli dalışlar 8 ve 18 metre arasında yapılanlardır. Böyle bir dalışta muhteşem renklerin bir arada dans ettiği sularda değişik bitki türleri ve deniz canlılarının arasında kendinizden geçeceksiniz. Ayrıca her dalış farklı bir tecrübedir. Kişi bröveyi alır almaz, 'tamam ben artık iyi bir dalış sporcusuyum' dememeli. 4 dalış ile 40 dalış yapmak arasında büyük fark vardır. Biz şanslıyız. Bu ülkede yılın 10 ayı dalış yapılabiliyor. Brövesini alanlar mutlaka pratikleri devam ettirmeli."



Ertunç Evciler, dalış sırasında palet, maske, ağırlık kemeri, tüp regülatör ve B.C denilen denge yeleğinin giyildiğini ve bu ekipmanların toplam 10 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Ayrıca kişinin kilosuna göre ek ağırlık takıldığını dile getiren Evciler, "Örneğin 50 kiloluk bir bayana 5 kiloluk ağırlık takılır. Kişinin kilosu arttıkça ağırlıkta artar. Bir dalış yaklaşık 40 dakika sürer ve vücuda çok faydalıdır. Kişiyi zinde tutar. Ayrıca bir hafta sonu gezisinin ardından ortalama 1.5 kilo verilir. 4'erli veya 6'şarlı gruplar halinde dalınır. Herkesin bir 'body'si vardır. Yani birlikte yan yana daldığı bir kişi vardır" dedi.



Kişisel başvuruların dışında kurumlardan da grup başvuruları aldıklarını ifade eden Evciler, kurumların bu sporu, dayanışma ve işbirliğini öğretmesi ve aşılaması açısından tercih ettiklerini söyledi.

