T24- Galatasaray Başkanı Adnan Polat Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaparken en dikkat çeken sözü ise şuydu: "Sportif başarı sözü vermedim"



Polat, kulüp olarak geçmişte söz ettiği karanlık tünelden artık çıktıklarını söyledi. Polat, kulüp divan kurulunun Eylül ayı olağan toplantısında üyeleri bilgilendirirken, daha önce tünelin ucundaki ışığı gördüğünü söylediğini hatırlatarak, "Galatasaray'ı, her alanda gurur ve keyif veren bir dünya markası olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Daha önce 'Karanlık tünelin içindeyiz önümüzü görmüyoruz', sonra da 'Galatasaray camiasının desteğiyle bu tünelden çıkacağız', ardından da 'Tünelin ucundaki ışığı gördük' demiştik. Bugün artık Galatasaray karanlık tünelden çıkmıştır. Bundan sonra atılım ve yatırım dönemidir. 2,5 senedir başkan olarak görev yapıyorum. Nasıl futbol takımının desteğe ihtiyaç varsa bizim de aynı şekilde desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



Özhan Canaydın yönetiminde görev aldığı dönem dahil çok sıkıntılı bir 4,5 yıl geçirdiklerini kaydeden başkan Polat, "O dönemde Galatasaray yönetiminde görev alması için Galatasaraylı bulmakta zorlanmıştık. Bugün görev almak isteyenlerin çoğaldığını görüyoruz. Demek ki biz doğru şeyler yapmışız" dedi. Adnan Polat, çok fazla sayıda karar aldıklarını ve zaman zaman yanlış yapabileceklerini de dile getirerek, "Ancak kompleksimiz de yok, hatamız olduğu zaman bunu kabul edip, yeni kararlarla bunu düzeltmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da göreve gelirken "Sportif başarı" sözü vermediğini öne süren başkan Polat, sadece şeffaflık ve yapısal değişim konusunda söz verdiklerini söyledi. Polat, şu andaki yönetimin 6 ayını doldurmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama ciddi bir yapısal değişim yaptık. Sportif başarı sözü vermedim, ama yapısal değişim sözü vermiştim. Galatasaray'da buz dağının gözüken kısmı futboldur. Gözükmeyen kısmı, gözüken kısmından defalarca büyüktür. Aldığımız kararların arkasında durup, işimizi Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Faaliyetlerimizde başarılı olduğumuz ve başarısız olduğumuz işler de var."



"Futbolda hayal kırıklığı yaşadım"



Futbolda lige çok kötü başlangıç yaptıklarını kaydeden Adnan Polat, "Açıkçası çok büyük hayal kırıklığı yaşadım, halbuki mevcut kadro çok daha iyi neticeler alacak oyunculardan kurulu" dedi. Polat, UEFA Avrupa Ligi'nde Karpaty'e elenmelerinin başlı başına üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Beklenmeyen bir netice aldık. Oyuncularımızın tamamı milli takım oyuncusu, yabancılar da milli futbolcular. Teknik direktörümüz dünyadaki 10 elit teknik direktörden biri, ama arzu ettiğimiz neticeleri şu anda alamıyoruz. Ama Florya'da ciddi bir şekilde çalışılıyor. Bire bir takip ediyoruz. Bu eksikliği bulup çıkaracağız. Bazen kötü futbol oynayıp da kazanmalıyız. Son maçımızda tek tesellimiz o oldu. Gaziantepspor maçında ortaya konan futboldan hiç memnun olmadım. Her şey var ortada, eksik yok. Şimdi artık netice ve iyi futbol beklememiz lazım."



"Stadın üstünü biz yapacağız"



Galatasaray'ın Ocak 2011 tarihinden sonra Türk Telekom Arena Stadı'nda maç oynamaya başlayacağını belirten Polat, stadın dört dörtlük hale, ancak gelecek yazın sonuna doğru geleceğini ifade etti.Başkan Polat, stadı teslim aldıktan sonra içine 25 milyon lira yatırım yapmak zorunda olduklarını kaydederek, "TOKİ, stadın üst kapağını yapacaktı. Ancak biz nakit akışımızda sıkıntı yaşamamak için TOKİ ile anlaşarak, bu üst kapağa harcanacak parayı, stadın içinde bizim yapacağımız işlemlere kanalize ettik. Şu anda da bu harcamalar yapılıyor. Üst kapağı ise biz daha sonra yapacağız" diye konuştu.



"Saldırılar işimizi zorlaştırdı"



Yaz ayları içinde Galatasaray'a ve yönetime medya üzerinden saldırılar olduğunu ve bunun işlerini zorlaştırdığını anlatan Adnan Polat, "Bu saldırılar, sıkıntılı dönem yaşamamıza neden oldu. İş o boyuta geldi ki, Galatasaray'a zarar vermesi kaçınılmaz duruma geldi. Ben televizyona çıkarak; hazırlanan senaryoyu, uygulamaya konmadan kamuoyuna duyurdum" dedi.Polat, eleştirilerin olabileceğini, ancak bunun fair-play çerçevesinde olmasının gerektiğini söyledi.



"100 milyon dolar kaybımız var"



Kulüp olarak nakit açıklarının bulunduğunu kaydeden başkan Polat, "Galatasaray'ın konsolüde gelirleri 184 milyon dolar civarında. Nakit açığımız var. Arzu ettiğimiz düzeyde değiliz. Beklenen gelirler olmadı. Özellikle Seyrantepe'deki stadın 1 sene gecikmesi nedeniyle 60 milyon dolar eksik gelir oluştu. Futboldaki başarısız dönem yaşadık ki, benim için değil beşincilik, üçüncülük değil, ikincilik bile çok kötü bir neticedir. Bu benim için üzüntü verici. Şampiyonlar Ligi'ne giremememiz nereden baksanız 40 milyon dolar gelir kaybettirdi. Yaklaşık 100 milyon dolar gelir kaybıyla nakit açığı olmaması mümkün değil. Kulüpte görevlilerin tüm ödemeleri zamanında yapılıyor, sadece futbolcuların ödemeleri 90 ile 120 gün gecikmeyle ödeniyor" şeklinde konuştu.Polat, sadece futbolcu alan değil, satan kulüp de olmak zorunda olduklarını anlatarak, "Bu sene bu uygulamayı yaptık. 15 milyon avroluk satış yaptık. Toplam geçen 10 senede bu rakam yok. Aslında bizim hedefimiz daha fazlaydı. Bunu yakalayamadık" ifadesini kullandı.Başkan Adnan Polat, her zaman çok büyük paralarla oyuncu transfer etmenin mali açıdan çok kolay olmadığını belirterek, "Bunun için bir futbolcu arama komitesi kuracağız. Eylül ayı içinde Twente Kulübü'nün iki istatistikçisini getireceğiz. 15 kişilik futbolcu izleme ekibi oluşturacağız. ABD Milli Takımı'nın teknik direktör yardımcısı bir Türk ve bu kişi Meksika dahil Güney Amerika'yı izleyecek. Bu projeye yıllık 1 milyon dolar harcayacağız, ama kazancımız çok büyük olabilecek" dedi.



Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş.'yi birleştirdiklerini ve bunun için büyük çaba harcadıklarını anlatan Adnan Polat, "Artık Futbol A.Ş. yok, Sportif A.Ş. var. Ayrıca şu anda hepimizin adına 10'dan fazla dava açıldı QVT fon tarafından. Bununla mücadelemiz de sürecek" ifadesini kullandı.Öte yandan başkan Polat, Haliç'te Fenerbahçe ile geleneksel hale gelecek, Oxford-Cambridge yarışları gibi bir kürek yarışı organizasyonu düzenlemek için ezeli rakipleriyle anlaşmaya vardıklarını da söyledi.



Fatih Altaylı'nın ihracı istendi?



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, başkan Adnan Polat'ın yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından, üyeler söz alarak görüşlerini dile getirdiler.



Üyelerden Ahmet Şenkal, Galatasaray'a saldıran kulüp eski ikinci başkanı gazeteci Fatih Altaylı'nın üyelikten ihraç edilmesini istedi.Üyelerden Kemal Onar ise futbolda "altyapı" isimlendirmesinin "Öz Kaynak"a çevrilmesini istedi. Bu sırada bir üyenin "Artık akademi oldu" diye seslenmesi üzerine, Arda Turan'a göndermede bulunarak, "Nasıl akademi olacak? Okumadan akademi mi olur? Senin futbol takımının kaptanı başbakana selam gönderiyor, bir küçük büyüğüne bunu nasıl yapabilir, ancak saygılarını

sunabilir" dedi.



Eleştirilerin ardından söz alan başkan Adnan Polat, yapılan yayınlar nedeniyle medyaya kızmadığını anlatarak, "Bu konular bir türlü servis ediliyor. Medya bunu araştırmadan yazıyor. Ben televizyona çıkıp açıklama yapmasaydım, bir süre sonra bu olaylar bir gazetenin manşetinde yer alacaktı. Bu senaryoların arkası gelecek. Nedenini de bilmiyorum" dedi. Polat, bundan sonra medyada yapılan yalan ve maksatlı haberler sonrasında yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.



