Sportico: Rus tenisçiler bu yıl Wimbledon'da mücadele edemeyecek

Spor gazetesi Sportico, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle Rus sporcuların bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası’nda mücadele edemeyeceğini aktardı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Sportico, Rus tenisçilerin bu yıl Wimbledon’da mücadele edemeyeceğini aktarırken turnuvayı organize eden daha önce All England Lawn Tennes Club (AELTC) de Rus ve Belaruslu katılımcıların durumunun görüşüldüğünü açıklamıştı. AELTC, kararın mayıs ortasıda duyurulacağını belirtmişti.

Rus sporcuların turnuvadan yasaklanması dünya iki numarası Daniil Medvedev ve sekizincisi Andrey Rublev’in erkekler kategorisinde mücadele etmesine engel olacak. Kadınlar kategorisinde 15 numara olan Anastasia Pavlyuchenkova da yarışamayacak.

Wimbledon bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz arasında gerçekleşecek.