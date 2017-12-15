Sport Gazetesi: Mesut Özil, Barcelona ile anlaştı

Son dönemlerde geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artan Arsenalli Mesut Özil için İspanyol basını Barcelona ile anlaştığını yazdı.

Barcelona kulübüne yakın gazetelerden Sport, Katalan ekibinin Futbol Menajeri Pep Segura'nın geçen hafta Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ile görüşüp el sıkıştığını öne sürdü. Barcelona şehrinde gerçekleşen görüşmede Söğüt'ün, "Arsenal devre arasında Mesut'u göndermek için yüksek bir bonservis bedeli isteyecektir" mesajını Segura'ya ilettiği belirtildi.

Devler Ligi’nde oynayabilir

Haberde ayrıca Mesut Özil'in transferinin, Liverpool'dan Coutinho'nun alınması kadar öncelikli olduğu ifade edildi. Bu sezon Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermemesinden dolayı Katalan devi Mesut'u kadrosuna katarsa bu kulvarda da oynatabilecek.