-SPOR KULÜPLERİ HİSSELERİ DÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören dört büyük kulübün hisseleri yeni haftaya da düşüşle başladı. Futbolda şike soruşturması nedeniyle kulüplerin İMKB'de işlem gören hisselerindeki hareketlilik devam ediyor. Fenerbahçe Sportif hisseleri yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 4,33'lük değer kaybıyla 44,20 liradan başladı. Sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in gözaltına alınmasıyla Trabzonspor hisseleri de yüzde 5,48 değer kaybıyla 19,85 liradan işlem görürken, Galatasaray hisseleri yüzde 1,09'luk değer kaybıyla 363,00 liradan, Beşiktaş hisseleri ise yüzde 2,07'lik değer kaybıyla 9,68 liradan işlem görüyor.