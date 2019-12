-SPORDA TÜRKİYE VE DÜNYA TAKVİMİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Dünyada ve Türkiye'de 2011 yılının, spor açısından, Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası olmamasına karşın yine de yoğun bir gündemi bulunuyor. İlk günlerini yaşadığımız 2011 yılı, Türkiye'nin düzenleyeceği spor organizasyonları açısından büyük önem taşıyor. Zira, içinde bulunduğumuz ayın son günlerinde Erzurum'da başlayacak ve 11 gün sürecek 25. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları, kış sporlarında dünyada Olimpiyat Oyunları'ndan sonraki en önemli organizasyon olarak Türkiye açısından önemli bir sınav olacak. Türkiye, bu organizasyondan başarıyla çıkması durumunda, artık Erzurum'da bir Kış Olimpiyat Oyunları düzenlemek için kolları sıvayacak. Türkiye ayrıca büyükler kategorilerinde güreşte dünya, judoda ise Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul'da gerçekleştirirken, yıldızlar voleybolda Avrupa ve dünya şampiyonalarına da Ankara evsahipliği yapacak. Dünya Genç ve Yıldız Bayanlar Boks Şampiyonası, Antalya, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Trabzon, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası ise Bursa'da yapılacak. Otomobil sporlarında Formula 1 Dünya Şampiyonası ile yıl içinde okçuluk, tenis ve atletizm dallarında da Türkiye, uluslararası organizasyonlara imza atacak. Dünyada ise 2011 yılı içinde en büyük ilgiyi çekecek organizasyon olarak 27 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Daegu kentinde yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası gözüküyor. Sporda Türkiye ve dünyada 2011 yılının başlıca uluslararası spor organizasyonları aylara göre kronolojik olarak şöyle: OCAK: ----- 1-8: Teniste Uluslararası Hopman Kupası müsabakaları (Perth-Avustralya) 7-9: Avrupa Hız Pateni Şampiyonası (Collalbo-İtalya) 1-16: Uluslararası Dakar Rallisi (Arjantin-Şili) 14-16: Avrupa Kısa Parkur Hız Pateni Şampiyonası (Heerenveen-Hollanda) 22-23: Dünya Hız Pateni Sprint Şampiyonası (Heerenveen-Hollanda) 13-30: Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası (İsveç) 17-30: Sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası (Melbourne-Avustralya) 23-30: Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası (Bern-İsviçre) 27 Ocak-6 Şubat: 25. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (Erzurum-Türkiye) ŞUBAT: ------ 4-6: Masa tenisinde Avrupa En İyi 12'ler Turnuvası (Liege-Belçika) 5-6: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu ilk tur müsabakaları 6: Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları (Milano-İtalya) 11-13: Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun ilk yarışı olan İsveç Rallisi (Karlstadt) 8-20: Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası (Garmish Partenkirchen-Almanya) 15-20: Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası (Amsterdam-Hollanda) 19-20: Grekoromen Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Minsk-Belarus) 20: ABD Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Geleneksel Doğu-Batı Karmaları (All Star) maçı (Los Angeles) 18-20 ve 25-27: Dünya Bobsled Şampiyonası (Königsee-Almanya) 27: Futbolda İngiltere Lig Kupası (Carling Cup) final maçı (Wembley Stadı-Londra) - Uluslararası Geleneksel Tokyo Maratonu (Japonya) 24 Şubat-3 Mart: Dünya Kuzey Disiplini Kayak Şampiyonası (Oslo-Norveç) MART: ----- 4-6: Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1. tur müsabakaları - Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası (Paris-Fransa) 5-6: Bayanlar Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Lievin-Fransa) 8-13: Avrupa Kule ve Tramplen Atlama Şampiyonası (Torino-İtalya) 10-13: Dünya Hız Pateni Şampiyonası (Inzell-Almanya) 11-13: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si (Manama) 12-13: Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Erivan-Ermenistan) 19-20: Atletizmde Avrupa Atmalar Kış Kupası müsabakaları (Sofya-Bulgaristan) 20: Dünya Kros Şampiyonası (Punto Umbria-İspanya) - Uluslararası Geleneksel Los Angeles ve Roma Maratonları (ABD ve İtalya) 21-27: Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası (Tokyo-Japonya) - Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası (Tarragona-İspanya) 23-27: Dünya Bisiklet Pist Şampiyonası (Apeldoorn-Hollanda) 29 Mart-3 Nisan: Avrupa Serbest, Grekoromen ve Bayanlar Güreş Şampiyonası (Dortmund-Almanya) NİSAN: ------ 2-4: ABD Üniversiteler (Kolejler) Basketbol Ligi (NCAA) ''Dörtlü Final'' müsabakaları (Houston) 6-10: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası (Berlin-Almanya) 8-10: Basketbolda Bayanlar Avrupa Ligi ''Dörtlü Final'' müsabakaları (yeri daha sonra belli olacak) 10: Uluslararası Geleneksel Paris ve Rotterdam Maratonları (Fransa ve Hollanda) 11-17: Avrupa Halter Şampiyonası (Kazan (Tataristan)-Rusya) 14 ve 17: ABD Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 20-2011 ''normal sezon''un sona ermesi ve play-off maçlarının başlaması 16-17: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu yarı final müsabakaları 17: Uluslararası Geleneksel Londra Maratonu (İngiltere) 18: Uluslararası Geleneksel Boston Maratonu (ABD) 15-24: Dünya Curling Şampiyonası (Saint Paul-ABD) - Dünya Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası (Zürih, Winterthur-İsviçre) 16-24: Avrupa Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası (Ankara-Türkiye) 21-24: Avrupa Judo Şampiyonası (İstanbul-Türkiye) 29 Nisan-15 Mayıs: Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası (Bratislava, Kösice-Slovakya) MAYIS: ------ 1-6: Dünya Tekvando Şampiyonası (Gyeongjou-Güney Kore) 6: Atletizmde IAAF ''Elmas Lig''in ilk ayak müsabakaları (Doha-Katar) 1-8: Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası (Ankara-Türkiye) 6-8: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si (İstanbul) - Basketbolda THY Avrupa Ligi ''Dörtlü Final'' müsabakaları (Barcelona-İspanya) 14: Futbolda İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) final maçı (Wembley Stadı-Londra) 8-15: Dünya Masa Tenisi Şampiyonası (Rotterdam-Hollanda) 18: Futbolda UEFA Avrupa Ligi final maçı (Dublin-İrlanda Cumhuriyeti) 22: Atletizmde Avrupa Yürüyüş Kupası müsabakaları (Olhao-Portekiz) 28: Futbolda UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı (Wembley Stadı-Londra) 24-29: Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (Minsk-Belarus) 28-29: Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (A) ve (B) Grubu müsabakaları 29 Mayıs-4 Haziran: Avrupa Birliği Bayanlar Boks Şampiyonası (Katowiçe-Polonya) 22 Mayıs-5 Haziran: Sezonun 2. ''Grand Slam'' mücadelesi olan Fransa (Roland Garros) Açık Tenis Turnuvası) (Paris) 29 Mayıs-8 Haziran: Dünya Genç ve Yıldız Bayanlar Boks Şampiyonası (Antalya-Türkiye) Avrupa Poomse (Teknik) Tekvando Şampiyonası (Cenova-İtalya) (tarihi daha sonra belli olacak) HAZİRAN: -------- 4: ABD Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off final serisi maçlarının başlaması - Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası müsabakaları (Oslo-Norveç) 9-12: Avrupa Kano-Kayak Slalom Şampiyonası (La Seu de Vegell-İspanya) 18-19: Atletizmde Avrupa Takımlar Şampiyonası Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları (Stockholm-İsveç ve İzmir-Türkiye) 2-24: Uluslararası Fransa Bisiklet Turu 5-25: 21. Kuzey ve Orta Amerika Futbol Şampiyonası (Altın Kupa) finalleri (ABD) 17-26: Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası (Roma-İtalya) 25-26: Avrupa Triatlon Şampiyonası (Pontevedra-İspanya) 18 Haziran-3 Temmuz: Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası finalleri (Polonya) 20 Haziran-3 Temmuz: Sezonun 3. ''Grand Slam'' mücadelesi olan Wimbledon Tenis Turnuvası (Londra-İngiltere) 25 Haziran-3 Temmuz: Dünya Bayanlar Çim Hokeyi Şampiyonası (Trophy) (Amsterdam-Hollanda) 18 Haziran-10 Temmuz: Dünya 17 Yaşaltı (B) Gençler Futbol Şampiyonası finalleri (Meksika) 26 Haziran-17 Temmuz: Futbolda 6. Bayanlar Dünya Kupası finalleri (Almanya) Dünya Poomse (Teknik) Tekvando Şampiyonası (Vladivostok-Rusya) (tarihi daha sonra belli olacak) TEMMUZ: ------- 6-9: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu toplantıları. Toplantılar sırasında 2018'deki 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapacak kent açıklanacak. (Durban-Güney Afrika Cumhuriyeti) 3-10: Dünya Okçuluk Şampiyonası (Torino-İtalya) 6-10: Voleybolda Dünya Erkekler Süper Ligi finalleri (Gdansk, Sopot-Polonya) 8-10: Teniste Davis Kupası Dünya Grubu çeyrek final maçları 10: Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası (Bursa-Türkiye) 9-10 ve 16-17: Voleybolda Bayanlar ve Erkekler Avrupa Ligi ''Dörtlü Final'' müsabakaları 17-22: Avrupa Eskrim Şampiyonası (Sheffield-İngiltere) 1-24: 43. Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa Amerika) (Arjantin) 24-29: Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (Trabzon) 30: Futbolda 2014'deki 20. Dünya Kupası organizasyonunun eleme grupları kura çekimi (Brezilya) 16-31: Dünya Yüzme, Atlama, Sutopu ve Senkronize Yüzme Şampiyonası (Şangay-Çin Halk Cumhuriyeti) 28-31: Dünya Bisiklet BMX Şampiyonası (Kopenhag-Danimarka) 29 Temmuz-10 Ağustos: Dünya 20 Yaşaltı (A) Gençler Futbol Şampiyonası finalleri (Kolombiya) AĞUSTOS: -------- 1-14: Avrupa Atıcılık Şampiyonası (Belgrad-Sırbistan) 8-14: Dünya Badminton Şampiyonası (Londra-İngiltere) 20: Dünya Triatlon Şampiyonası (Lozan-İsviçre) 12-21: Dünya Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası finalleri (Ankara-Türkiye) 18-21: Dünya Kano-Kayak Sprint Şampiyonası (Szeged-Macaristan) 12-23: 26. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları (Shenzen-Çin Halk Cumhuriyeti) 26: Futbolda UEFA Avrupa Süper Kupası maçı (Monaco) 20-28: Avrupa Çim Hokeyi Şampiyonası (Mönchengladbach-Almanya) 23-28: Dünya Judo Şampiyonası (Paris-Fransa) 24-29: Voleybolda Dünya Bayanlar Grand Prix finalleri (Macau-Çin Halk Cumhuriyeti) 27 Ağustos-4 Eylül: Dünya Atletizm Şampiyonası (Daegu-Güney Kore) 28 Ağustos-4 Eylül: Dünya Kürek Şampiyonası (Bled-Slovenya) 27 Ağustos-10 Eylül: Asya-Pasifik Oyunları (Noumea-Yeni Kaledonya) 29 Ağustos-11 Eylül: Sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Tenis Turnuvası (New York) EYLÜL: ------ 7-8: Avrupa Açık Deniz Yüzme Şampiyonası (Eliat-İsrail) 10-11: Dünya Triatlon Şampiyonası final ayağı (Pekin-Çin Halk Cumhuriyeti) 11: Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası (Tiran-Arnavutluk) 3-14: Dünya Atıcılık Şampiyonası (Belgrad-Sırbistan) 14-16: Avrupa Kürek Şampiyonası (Filibe-Bulgaristan) 16: Atletizmde IAAF ''Elmas Lig''in 14. ve son ayak müsabakaları (Brüksel-Belçika) 1-18: Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası finalleri (Litvanya) 3-18: Afrika Oyunları (Maputo-Mozambik) 9-18: Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası finalleri (Avusturya-Çek Cumhuriyeti) 12-18: Dünya Serbest, Grekoromen ve Bayanlar Güreş Şampiyonası (İstanbul-Türkiye) 16-18: Teniste Davis Kupası Dünya Grubu yarı final müsabakaları 19-25: Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası (Montpellier-Fransa) 24-25: Okçulukta Dünya Kupası final ayağı (İstanbul-Türkiye) 25: Uluslararası Geleneksel Berlin Maratonu (Almanya) 17-30: Dünya Boks Şampiyonası (Bakü-Azerbaycan) 22 Eylül-2 Ekim: Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası finalleri (Sırbistan-İtalya) 29 Eylül-2 Ekim: Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası (Kopenhag-Danimarka) EKİM: ----- 9: Uluslararası Geleneksel Chicago Maratonu (ABD) 11: 14. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme gruplarındaki mücadelelerin sona ermesi 8-16: Dünya Eskrim Şampiyonası (Catania-İtalya) - Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası (Tokyo-Japonya) - Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası (Gdansk, Sopot-Polonya) 16: Uluslararası Geleneksel Amsterdam Maratonu (Hollanda) - Kıtalararası Avrasya Maratonu (İstanbul-Türkiye) 16-23: Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası (Rotterdam-Hollanda) 14-30: Pan Amerikan Oyunları (Guadalajara-Meksika) 25-30: Teniste Bayanlar WTA İstanbul Cup Turnuvası (İstanbul-Türkiye) Dünya Yarı Maraton Şampiyonası (tarihi ve yeri daha sonra belli olacak) Dünya Erkekler Çim Hokeyi Şampiyonası (Trophy) (Hindistan) (tarihi daha sonra belli olacak) KASIM: ------ 5: Dünya Triatlon Şampiyonası (Henderson-ABD) 5-6: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu final maçı 6: Uluslararası Geleneksel New York Maratonu (ABD) 5-13: Dünya Halter Şampiyonası (Paris-Fransa) 11-13: Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun 13. ve son yarışı olan Galler Rallisi (İngiltere) 11 ve 15: 14. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde play-off baraj maçları 4-18: Voleybolda Bayanlar Dünya Kupası müsabakaları (Japonya) 16-19: Dünya Trambolin Cimnastik Şampiyonası (Birmingham-İngiltere) 11-26: Güneydoğu Asya Oyunları (Cakarta-Endonezya) 25-27: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ve son yarışı olan Brezilya Grand Prix'si (Sao Paulo) 29: Masa tenisinde Erkekler ve Bayanlar Avrupa Uluslar Kupası final rövanş maçları 20 Kasım-4 Aralık: Voleybolda Erkekler Dünya Kupası müsabakaları (Japonya) ARALIK: ------- 2-4: Teniste Davis Kupası Dünya Grubu final maçı 8-11: Avrupa Kısa Parkur Yüzme Şampiyonası (Szczecin-Polonya) 11: Avrupa Kros Şampiyonası (Velejne-Slovenya) 3-16: Dünya Bayanlar Hentbol Şampiyonası finalleri (Brezilya) 3-18: Dünya Yelken Şampiyonası (Perth-Avustralya) 8-18: Futbolda Kulüplerarası Dünya Kupası müsabakaları (Japonya)