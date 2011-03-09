-SPORDA TAHKİM KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 09.03.2011 - Spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak tahkim yoluyla çözümünü öngören Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa Komisyonunda kabul edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonunda, sporda tahkime ilişkin Anayasa değişiklik teklifi ele alındı. Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, teklif hakkında bilgi vererek, sporun kendine özgü yönetimi tarzı ve hızı olması gerektiğini belirtti. Uluslararası spor camiasının onurlu bir üyesi olan Türkiye'nin uluslararası spor hukuk kurallarını iç hukukuna yansıtmasının kendi taahhütlerinin de bir gereği olduğunu dile getiren Özak, bu teklifle federasyonların sorunlarının çözülmüş olacağını söyledi. Özak, değişiklikle, spor federasyonlarının organ ve kurullarının, müsabakalar, kulüpler, sporcular ve sporla ilgili diğer kişiler hakkında verdikleri ihtar, kınama, para cezası gibi kararlar ile statü, talimat ve benzeri hukuki düzenlemelere karşı yargı mercilerine başvurulamayacağını ve zorunlu tahkim yoluna gidileceğini kaydetti. Bakan Özak, teklife destek veren tüm siyasi parti gruplarına teşekkür etti. AK Parti, CHP, MHP ve BDP'li 296 milletvekilinin ortak imzasını taşıyan teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda üzerinde söz alan olmayınca, 10 dakikada kabul edildi. Komisyonda, Anayasa'nın ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen 59. maddesine fıkra ekleyen teklife ilişkin yazım diliyle ilgili bir değişiklik önergesi de kabul edildi. Buna göre, madde, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' şeklinde oldu. CHP Antalya Milletvekili Atilla Emek ve Manisa Milletvekili Şahin Mengü, komisyon toplantısından sonra ''Anayasa değişikliği konsensüs ile olur, bunu gösterdik'' dedi. Öte yandan CHP'li milletvekilleri, toplantıdan önce, Ankara'da kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara ilişkin eleştirilerde bulundular. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ''Ankara'da dün akşam ve bu sabah yaşananlar sorumsuzluk ve keyfilik. İstanbul tedbirini almış ama Ankara'da hiçbir çalışma yok'' dedi. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de, ''Sayın Gökçek, Twitter'ın başında çalışıyor'' diye konuştu