-SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEME TASARISI TBMM'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin tasarının bu hafta TBMM Genel Kuruluna getirileceğini belirterek, ''Diyorlar ki 'sporda şiddet yasası geçerse şiddet biter.' Hayır bitmez. Sporda şiddet yasası şiddeti azaltabilir. Eğer sokakta şiddet varsa, ailede şiddet varsa, trafikte şiddet varsa tribünde de şiddet olacaktır'' dedi. Devlet Bakanı Özak, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Hasan Yılmaz ve Bilinçli Gençler Derneği Başkanı Kerem Hasanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, Bilinçli Gençlik Projesi protokolüne imza attı. Özak, törende yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde ''Gençlik Daire Başkanlığı'' bulunduğunu anımsatarak, bakanlık görevine atandığı zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''buranın Gençlik ve Spor Bakanlığına dönüştürülmesi isteğini ilettiğini'' kaydetti. Özak, ''İki gün evvel kararname imzaya açıldı. İnşallah burası Gençlik ve Spor Bakanlığı olacak. Çünkü bir daire başkanlığı ile gençliğin bütün sorunlarını çözmek mümkün değil. Bu biraz da gençliğe saysızlık'' dedi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı olmadan hiçbir şey yapılamadığını çünkü 20 milyona yakın ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencisi bulunduğunu ifade eden Özak, MEB ile bir protokol yapıldığını, sporla ilgili ilköğretim ve ortaöğretimde neler yapılabileceği konusunda ve Erzurum'un kış sporları merkezi olması için pilot bölge ilan edilmesine ilişkin protokoller imzalandığını anlattı. Gençlere yönelik bakanlıktaki diğer çalışmalara da değinen Özak, Türkiye'nin 28 yaş altında 40 milyon nüfusu olduğunu ancak 2,5 milyon sporcu bulunduğuna işaret ederek, bu sayının artırılması gerektiğini belirtti. -''GENÇLİK AJANSI KURULACAK''- Türkiye'de bir gençlik ajansı kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü, yasa taslağı hazırlandığını anlatan Özak, gençlik ajansının genel müdürlük seviyesinde bir ajans olacağını ve gençlikle ilgili projeler üretenlere destek verileceğini ifade etti. Özak, Türkiye'de gençliğin son derece önemli sorunları olduğunu, bu sorunları çözmek için bir kurumun diğer kurumlar arasında organizasyon yapması gerektiğini kaydetti. Özak, yasa tasarısının, yetiştirilebilirse TBMM tatile girmeden çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bilinçli Gençlik Projesi'ni gerçekleştirenlere teşekkür eden ve ''Aslında bizim yapacağımız işi onlar yaptılar'' diyen Özak, gençliğe önem verdiklerini ve onları çok iyi anlamaya çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılına farklı projelerle girmeyi hedeflediklerini kaydeden Özak, gençlik merkezlerine standartlar getirerek her il ve ilçeye birer gençlik merkezi kurulmasını amaçladıklarını belirtti. Okul dönemleri dışında atıl kalan yurtların spor ve diğer faaliyetler için kullanılmasını planladıklarını ifade eden Özak, ayrıca gençler arasındaki ayrımcılığın, istismarın ve şiddetin engellenmesini sağlayıcı tedbirler alarak öneriler sunulacağını söyledi. Özak, ''Şiddet çok önemli. Biz sporda şiddetin önlenmesine ilişkin tasarıyı TBMM Genel Kuruluna bu hafta getiriyoruz. Diyorlar ki sporda şiddeti önleme yasası geçerse şiddet biter. Hayır bitmez. Sporda şiddet yasası şiddeti azaltabilir. Eğer sokakta şiddet varsa, ailede şiddet varsa, trafikte şiddet varsa, tribünde de şiddet olacaktır. Bunu yasaklamak, yasal müeyyideler getirmek, azaltmak elimizde. Bu tip projeler bunu da bize sağlayacaktır diye düşünüyorum'' diye konuştu.