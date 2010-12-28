-SPORDA ŞİDDET TASARISI TBMM'DE TBMM (A.A) - 28.12.2010 - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıda, uluslararası sözleşmelerde belirtilen ve güncel olarak spor alanında gelişen ülkelerin düzenlemelerindeki uygulamalara yer veriliyor. Tasarıda ayrıca, şiddete karışan kişinin yurt dışındaki spor müsabakalarına izleyici olarak katılmaması için pasaportunun ve seyahat belgesinin alınması, seyirden yasaklanma cezası alan kişilerin karakola giderek imza atması ve kulüp polisinin oluşturulması gibi yeni düzenlemeler de yer alıyor. Tasarı, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması döneminde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, uluslararası sözleşmelere ve gelişmelere paralellik sağlanması, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hazırlandı.