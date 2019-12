-SPORDA ŞİDDET SANAL ALEMDE SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa, 31 Mart 2011 tarihinde TBMM'de kabul edilirken, sporda şiddete sanal alemde tüm hızıyla devam ediliyor. Taraftar dövme oyunları, çocukların ve gençlerin internette en fazla oynadığı oyunların başında geliyor. ''Tribünlerde kavgaya son, gelin burada stres atın'' sloganıyla başlayan oyunlarda, özellikle Fenerbahçeli ve Galatasaraylı karakterler birbirlerine dayak atıyor. ''Ölümüne Fenerbahçeli ve Galatasaraylı'' tipler sürekli olarak, ''Abi biz harbi Fenerliyiz'', ''Baba, ben var ya Galatasaray'ın manyağıyım'' sözlerini tekrarlıyor. Psikopat yapıdaki sanal karakterler, yumruk, tokat ve tekme yedikçe, ''Acımadı ki'' tarzında cümleler kurup, bilgisayar başında ''stres atan'' taraftarı sinirlendirmeye çalışıyor. Oyundaki karakterler, üzerlerine top veya domates fırlatıldığında ise takımları lehine tezahürat yapıyor. ''Fenerli Döv'' oyununda, başında sarı-lacivertli beresi, boynunda atkısı ve hiç durmadan çektiği tespihiyle ''serseri'' bir tip çizen taraftar, yumruk butonuna basıldığında, sarı-kırmızılı bir kol tarafından yumruklanıyor. Yumruğu yedikçe, ''O da vuruş mu be? Delikanlı vur be'' diye bağıran tipleme, tokatlanınca da ''En iyi vuruşun buysa, delikanlı değilsin sen'' sözleriyle Galatasaraylı'yı kışkırtıyor. Tekmelenince, ''Boşluğuma geldi. Var ya adam değilmişsin sen'' diyen Fenerli taraftar, karnına top atıldığında da ''Fenerbahçe sen çok yaşa, canım feda olsun sana'' tezahüratını yapıyor. Sarı-lacivertli taraftar zaman zaman da, ''Abi biz harbi Fenerliyiz harbi. Gerekirse simit yeriz, gene gideriz maça. Stadın önünde büyüdük biz, delikanlı Fenerliyiz biz abi. Kessen beni, kanım sarı-lacivert akar, boyarım her yeri sarı-laciverte şerefsizim'' sözlerini, tükürükler saçarak hiç durmadan tekrarlıyor. ''Galatasaraylı Döv'' oyununda da sarı-kırmızılı kukuletası, atkısı ve formasıyla hiç durmadan konuşan bir tip, kolunun altındaki davul ve elinde salladığı tokmakla ''tutunamayan'' bir karakter çiziyor. Anlaşılmaz bir Türkçeyle ''Galatasaray manyağı'' ve ''psikopat'' olduğunu vurgulayan tipleme, ''Re re re! Ra ra ra! Galatasaray Galatasaray Cimbom bom!'' ve ''I love you Hagi, I love you Hagi'' diye tempo tutuyor. Tıpkı Fenerbahçeli taraftar gibi, yumruk yediğinde hiç oralı olmayan Galatasaraylı sanal taraftar, tokatlandığında ise ''Baba, var ya sen Fenerlisin galiba. Elin çok hafifmiş. İğneci ol sen'' diye karşısındaki kişiyi kışkırtıyor. Tekme yediğinde, ''Baba, vur vur da davula gelmesin yani. Emanet biliyor musun?'' diyen karakter, üzerine domates atıldığında da, ''Var ya adını dağlara yazarım, var ya gözümü kırpmam yakarım'' şarkısını söylemeye başlıyor. -''ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLİYOR''- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemen Işık Taner, yaptığı açıklamada, internetteki şiddet dolu oyunların, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle, soyut düşünce çağına erişmeyen ilkokul çağındaki çocukların, bu tür oyunlardaki şiddeti örnek aldıklarını belirten Taner, ''Gerek televizyon programlarında, gerek internetteki oyunlarda yer alan şiddet sahneleri, toplumda normalleştiriliyor. Çocuklar bu tür oyunlarla, şiddeti 'normal' başa çıkma yöntemi olarak görüyor'' dedi. Çocukların, insanların tıpkı çizgi filmlerdeki gibi birkaç canı olduğu, ölüp yeniden dirilebileceği yanılgısına düştüklerini belirten Doç. Dr. Taner, ''Çocuk, şiddeti algılamıyor. Bunlara maruz kalınmasını normal sayıyor. Bir taraftan da karşı tarafı yenme hazzı hoşuna gidiyor'' diye konuştu. Doç. Dr. Yasemen Işık Taner, bazı ailelerin de yanılgı içinde olduklarına dikkati çekerek, ''Aileler, 4 yaşındaki çocuğunun internette oyun oynayabilmesini zeka göstergesi olarak kabul ediyor, bununla gurur duyuyor. İnternette şiddet içeren oyunlar oynanıp, bilgisayar kapatıldıktan sonra etkisinin geçtiği zannediliyor'' ifadelerini kullandı.