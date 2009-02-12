Sporda dün...

Temp24'ün spor sayfalarında bugün yer alan haberlerden derlediğimiz 'sporda bugün' turuna katılmak için tıklayınız...
12 Şubat 2009 02:00
Fenerbahçeli futbolcuların 6 forvetin da Baros'un performansına ulaşamamış olması dünün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Beşiktaş ile Trabzonspor'un hafta sonunda oynayacağı derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililer Ersun Yanal yönetiminde ilk İstanbul galibiyetini almak ve İnönü'de kolbastı geleneğini sürdürmek istiyor. Galatasaray Başkanı Adnan Polat Kayserispor maçının tekrar edilmemesi durumunda CAS'a başvuracaklarını açıkladı.
İşte dünün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz başlıklar: Sporda bugün...