T24 LogoT24 Logo
Spor

Sporda bugün / 13.02.2009

Fenerbahçe'de kötü gidişatın hesabı soruluyor. Holosko'dan gelen haber moralleri bozdu. Drogba, Servet Çetin'e hayran kaldı...

14 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe'de kötü gidişatın reçetesi hazırlanmaya çalışılıyor.

Yönetimin kısa sürede alınan başarısız sonuçların telafi edilmesi için çalışmalara başladığı ve faturanın "başarıya doymuş" oyunculara çıkartıldığı belirtiliyor.

Aziz Yıldırım Ali Şen ile bir araya gelirken, Ali Koç'tan Aragones'e destek geldi...

Diğer bir Fenerbahçe haberi ise basketboldan; Fenerbahçe Ülker Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıklarıd devam ederken Holosko'dan gelen haber moralleri bozdu. Slovak oyuncu derbide yok. Tello ise takımla birlikte çalışmalara başladı...

Drogba, Servet Çetin'in performansına hayran kaldığını belirtirken,

Galatasaray, yarın sahasında Antalyaspor ile 28. kez karşılaşıyor... Sarı kırmıızılı ekip Kewell ve Hasan'dan yoksun bir şekilde Antalya'ya gitti.

Beckham Milan'da yeniden doğduğunu ifade etti.

NBA'de ise Boston Celtics'in muhteşem geri dönüşüne sahne olan bir gece yaşandı...

Ve hafta sonu All-Star heyecanı başlıyor, Ara Gözbek'in analiziyle 2009 All-Star...

İşte günün içinden derlediğimiz önemli spor haberleri...




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24