Sporda bugün / 13.02.2009

Fenerbahçe'de kötü gidişatın reçetesi hazırlanmaya çalışılıyor.Yönetimin kısa sürede alınan başarısız sonuçların telafi edilmesi için çalışmalara başladığı ve faturanın "başarıya doymuş" oyunculara çıkartıldığı belirtiliyor.Aziz Yıldırım Ali Şen ile bir araya gelirken, Ali Koç'tan Aragones'e destek geldi...Diğer bir Fenerbahçe haberi ise basketboldan; Fenerbahçe Ülker Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıklarıd devam ederken Holosko'dan gelen haber moralleri bozdu. Slovak oyuncu derbide yok. Tello ise takımla birlikte çalışmalara başladı...Drogba, Servet Çetin'in performansına hayran kaldığını belirtirken,Galatasaray, yarın sahasında Antalyaspor ile 28. kez karşılaşıyor... Sarı kırmıızılı ekip Kewell ve Hasan'dan yoksun bir şekilde Antalya'ya gitti.Beckham Milan'da yeniden doğduğunu ifade etti.NBA'de ise Boston Celtics'in muhteşem geri dönüşüne sahne olan bir gece yaşandı...Ve hafta sonu All-Star heyecanı başlıyor, Ara Gözbek'in analiziyle 2009 All-Star...