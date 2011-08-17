-Sporda ''altın kuru'' sabitlendi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artış, uluslararası alanda kazandıkları başarılar nedeniyle, devletten ''cumhuriyet altını karşılığı'' ödül almaya hak kazanan sporcu ve kulüplerin yüzünü güldürmedi. Spor Genel Müdürlüğü (SGM), altın fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yıl başında ödül almaya hak kazanmış sporcularla, ilerleyen aylarda bu hakkı elde eden sporcular arasında maddi olarak büyük bir farkın oluşmasını engellemek için, 2010 yılının Kasım ayında, Ödül Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Ödül yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrasında, ''Ödüllerin ödenmesinde, ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır'' şeklinde ifadeye yer verildi. Buna göre, 2011 yılı içinde uluslararası başarı elde ederek ödül almaya hak kazananlar, bir cumhuriyet altınının fiyatının, bu yılın ilk iş günündeki altın fiyatı olan 472 TL'ye sabitlenmiş olması nedeniyle ilave kazanç sağlama olanağını kaybettiler. SGM, 2011 yılının ilk 5 ayında madalya kazanan sporculara 368 cumhuriyet altının karşılığı olarak toplam 173 bin 696 TL ödeme yaptı. Yönetmelikte değişikliğe gidilmeseydi, şu anda 705 TL olan cumhuriyet altını karşılığında sporculara yaklaşık 259 bin 440 TL ödenecekti. Böylece, SGM'nin kasasında, yönetmeliğin değişmesinin ardından yaklaşık 86 bin TL kalmış oldu. AA Muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulunan SGM yetkilileri, sporcular arasında ayrım yapmamak ve herkesin aynı miktarda ödül almasını sağlamak amacıyla, Cumhuriyet altınında ''sabit kur'' uygulamasının getirildiğini kaydettiler. Yetkililer yönetmelik sayesinde, bütçe hazırlama konusunda da zorluk çekilmediğini belirttiler.