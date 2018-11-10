Sporculardan 10 Kasım koreografisi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80\'inci yıl dönümünde farklı bir etkinliğe imza attı. Turgutlu Belediyespor\'un sporcuları, Ata\'nın gözlerini yumduğu 09.05\'i gösteren \'saat koreografi\' yaparak, O\'na olan özlem ve saygısını sergiledi.

Turgutlu Belediyespor\'un başarılı sporcuları, 10 Kasım\'da, Ata\'sını farklı bir etkinlikle andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80\'inci yıl dönümü için bir araya gelen 80 kişilik bir ekip, hazırladıkları koreografiyle ortaya güzel bir görüntü çıkardı. Bedenleriyle saat koreografisi yapan sporcular, saat 09.05\'i ölümsüzleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, \"Irlamaz Futbol Tesisleri\'nde bir araya gelen sporcularımız, eğiticilerimiz, tesis çalışanlarımız ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimiz ile birlikte 80 kişilik ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü farklı bir sosyal projeyle andı. Hayata gözlerini yumduğu 09.05\'i koreografi ile ölümsüzleştirdiler. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü özlem, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetlerinin Yılmaz bekçisiyiz\" dedi.

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