-SPORCU VE İZLEYİCİLER ''TUZ RUHUNDAN'' ZEHİRLENDİ ADANA (A.A) - 24.10.2010 - Adana'da yüzme müsabakalarına katılan yüzücüler ile izlemeye gelenlerden ilk belirlemelere göre 25'i tuvaletlere dökülen tuz ruhundan etkilenerek zehirlendiler. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Yüzme Havuzları Spor Kompleksi'ndeki Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda ''29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve ASKF'nin Kuruluşunun 30. Yılı Yüzme Müsabakaları'' düzenlendi. Yüzme müsabakalarına katılan çoğunluğunu 9-15 yaş arası sporcular ile yarışmaları izlemeye gelenlerin arasında zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine salon kısa sürede boşaltıldı. Bu arada zehirlenenlere ayran içerildi. Çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere katılan ilk belirlemelere göre zehirlenen 2'si ağır 25 kişi tedavi altına alındı. Durumu ağır olanlardan birinin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Hadi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, atılan kadın pedi nedeniyle tuvaletleri tıkadığını ifade ederek, ''Tuvalete ped atmışlar. Görevliler tıkanan tuvaletleri açamayınca koku yayılmasın diye de tuz ruhu dökmüşler. Tuz ruhu da suyla birleşince asitli koku oluşmuş. Havuzun suyundan kaynaklanan bir durum değil'' dedi.