Sporcu aday formunda Kur'an kursu sorusu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İl Spor Merkezleri'nin, sporcu tanıtım formlarında "Hangi Kur'an kursuna gidiyorsunuz?" sorusunun sorduğu iddia edildi. CHP Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, konuyla ilgili soru önergesi verdi.

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Kur’an kursu sporcu çocuklara ön koşul yapılmak isteniyor" diyerek, Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Yılmaz, AKP iktidarında bir rezalete daha imza atıldığını belirterek, "Sporcu olmak isteyen çocuklara hangi Kur’an kursuna gittikleri soruluyor. Bu art niyetlidir. Çocukları Kur’an kurslarına yönlendirme amaçlıdır. Yasalara da aykırıdır. Kursa gitmek isteyen çocuklara Kur’an kursu ön koşul haline getirilmesi suçtur” dedi.

Spor konusundaki bu tavrın Türk sporunun başarısına hizmet etmeyeceğini ifede eden Dilek Akagün Yılmaz "Bu anlayışın sonucu Londra Olimpiyatları'nda görülmüştür. Eş dost kayırılarak yapılan görevlendirmeler, işi ehline değil yandaşa verme çabası ve spor anlayışındaki sakatlık başarısızlığı da beraberinde getirmiştir. Bu kafayla çocuklar spora yönlendirilemez. Bu kafa ile ancak çocuklar spordan uzaklaştırılır" diye konuştu.