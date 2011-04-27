-SPOR YORUMCUSU ULUEREN'E HAPİS CEZASI EDREMİT (A.A) - 27.04.2011 - Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, hakem Mehmet Fatih Gökçe'nin, çıktığı maçlara yönelik bahis oynadığını öne süren spor yorumcusu Serhat Ulueren, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir TV programında 2007'nin eylül ayında ''İddaa oynayan hakemler'' olduğunu ileri süren ve bu konuda hakem Gökçe'nin adını açıklayan Serhat Ulueren hakkında 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına, Gökçe ile tarafların avukatları katıldı. Yaklaşık 4 yıl süren davada Serhat Ulueren, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ulueren'in cezasının ertelendiği, 5 yıl içinde suç işlemesi durumunda cezanın uygulanacağı bildirildi. Gökçe, karar duruşmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, davanın hakem camiası için bir milat olacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Elinde net, somut belgeler olmadan kimse bundan böyle sallayamayacak. Ben haksız yere, yerden yere vuruldum. Yüce adalete güvendim ve Allah'a şükürler olsun haklılığım ortaya çıktı. 4,5 yıl bana zehir olmuştu. Bugün dünyanın en mutlu insanı benim. Ben bununla da kalmayacağım, Serhat Ulueren hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Bu davayı da kazanırsam bir kuruşuna dokunmadan ihtiyacı olan Türk hakemlerine yardım yapacağım.'' İddiaların ortaya atıldığı dönemde Süper Lig hakemliği yaptığını ifade eden Gökçe, ''FIFA hakemi olmak üzereydim. Puanlarımın çok iyi olmasına rağmen sezon sonunda iki klasman birden düşürüldüm. Çok zor dönemler yaşadım'' dedi.