Spor yorumcularından Fenerbahçe maçı yorumu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu 3. maçında Romanya deplasmanından zafere uzandı. Fenerbahçe, 1-0'lık zaferle 3 puanı elde ederken, grubun diğer maçında Sheriff'in Twente'yi yenmesiyle H Grubu'nun yeni lideri temsilcimiz oldu.



Fenerbahçe-Steaua Bükreş maçıyla ilgili spor yorumcuları ne dedi?



Spor yorumcusu Ömer Ürün, Fenerbahçe-Steaua karşılaşmasınnda Fenerbahçe'nin sahada iyi bir görüntü verdiğini, Gökhan Gönül'ün de sahanın en iyi ism olduğunu söyledi. Ürün'ün Sabah gazetesinde yayımlanan bugünkü (23.10.2009) yazısı:



Fenerbahçe dün gece Romanya deplasmanında aldığı 3 puanla kötü başladığı grubunda ikinci tura çıkmak için büyük avantaj yakaladı. Steaua Bükreş eski gücünden çok şey kaybetmiş, Romen ekolünün alışılmış saha içi organizasyonundan eser kalmamış, sadece iyi niyetle mücadele eden bir takım kimliğine bürünmüş.



Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe ilk yarıda oyuna hükmeden taraftı. Ancak ayağa paslarla başlayan hücum girişimleri bir türlü olgunlaşamıyordu. Tabii ki bunun birçok nedeni vardı. Kazım santrfor oynamasını bilmiyor, Özer iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama doğal olarak hem maç eksikliğinden hem de arkadaşlarını yeterince tanımadığından uyum sorunu yaşıyordu.

Orta sahanın kenarları defansif-ofansif çalışmıyordu. Mehmet Topuz basit oynamıyor, geriye de gerekli yardımı yapmıyordu. Sadece fırsat bulup şut atma savaşındaydı. Santos ise fiziki güçsüzlükten adeta durarak oynuyordu. Böyle bir tabloda doğal olarak planlı-programlı ataklarla üretkenlik sağlamak mümkün değildi. Bu yüzden ilk yarıda bulunan 4 pozisyondan hiç biri hazırlanmış değildi.



Bİr yaptılar pir yaptılar



İkinci yarıya ilk devrenin aksine Steaua hızlı başladı ve tehlikeli ataklar geliştirdi. Bu arada Gökhan Gönül ve kaleci Volkan iki çok net golü önlediler. Bunun ardından da Fenerbahçe 90 dakikanın içinde bir kere yaptığı, başlangıcında Özer'in imzası bulunan çok iyi bir organizasyonla golü buldu.

Bu golden sonra da Steaua Bükreş yine tempoyu yükselterek Fenerbahçe kalesinde baskı kurdu. Vederson oyuna girip rakibin etkili çalıştırdığı sağ kulvarda Roberto Carlos'a yardım edince, Steaua Bükreş'in bu kulvardan denediği arka arkaya tehlikeli bindirmeler de engellendi.

Son bölümde Fenerbahçe ayağa paslarla tempoyu istediği gibi ayarlayıp sahadan önemli bir galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe takım olarak iyi bir görüntü verdi. Gökhan Gönül ise sahanın en iyi ismiydi.



Fenerbahçe'nin 3 puan alarak ayrıldığı maçla ilgili spor yorumucusu Rıdvan Dilmen, takımın bu maça konsantre olabileceğini tahmin etmediğini söyledi. Dİlmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (23.10.2009) yazısı:



Açıkcası ben Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi öncesi Steaua Bükreş maçına bu kadar konsantre olacağını tahmin etmiyordum. Hakikaten de teknik kadro ve oyuncuları kutlamak lazım.

İyi oynarsın, kötü oynarsın ancak bu maçlarda en büyük problem her zaman için konsantrasyon eksikliği olur. Hem maçın deplasmanda oynanması, hafta sonu Galatasaray sınavı, kötü zemin şartları rakibin son şansı... Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda kaybetme ihtimali yüksekti aslında Fenerbahçe’nin. Bana öyle geldi. Ama beni şaşırttılar. Olumlu yönde tabii... Keşke hep böyle şaşırsam...



Hakikaten de iki takım arasında ciddi bir kalite farkı vardı. Fenerbahçe daha 1. dakikadan itibaren yüksek tempo, yüksek konsantrasyon ve yüksek mücadele gücü ile oynadı. Kaleci Volkan’dan en uçtaki Kazım’a kadar herkes arzulu ve iştahlıydı. Arzulu olduğu kadar da hücum organizasyonlarında sakin ve hızlıydı. Hem sakin, hem hızlı nasıl oluyor diye soracaksınız mutlaka. Kötü zeminde ayağa ve öne oynayarak, tehlikeli bölgede ise çabuklaşarak derim. Golde olduğu gibi.



Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe turu hemen hemen garantiye aldı sayılır. Elemelere sıfır puanla başlayıp üst üste iki deplasmandan üç puan çıkarmak doğrusu Fenerbahçe’ye yakıştı.

Emre Belözoğlu muhteşem bir sezon geçiriyor. Kaptan Alex de Souza’nın yokluğunda takımın liderliğini eline aldı. Fenerbahçe’nin attığı gol ise müthiş bir varyasyon sonucunda geldi. Ayağa çabuk oynayıp ikiye birlerle ceza alanına yaklaştılar. En son savunmanın bek oyuncusu hücumda topla buluştu. Forvetin sağında oynayan futbolcu ise golü yaptı. Hakikaten ders niteliğinde bir organizasyondu. Fenerbahçe bu maçı sonuna kadar hak etti. Ve sonuçta da istediğini alarak dönüyor.



Son bir paragraf da Özer Hurmacı için açalım. Fenerbahçe forması ile uzun bir sakatlık dönemi sonrası ilk kez ilk 11’de mücadele etti. Bu hiç de kolay değildir. Fortis Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında devamlı oynayarak temposunu artıracaktır. Kumaşı bayağı iyi bir oyuncu. Fizik olarak da güçlendiğinde Fenerbahçe’ye çok yarar sağlayacaktır.



