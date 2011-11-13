Spor yorumcuları Milli Takım için 'Abdullah Avcı' dedi

T24 - Euro 2012 play-off ilk maçında Hırvatistan karşısında bozguna uğrayan Milli Takım'da değişim rüzgârları esmeye başladı. Otoriteler Abdullah Avcı'nın uygun isim olduğu görüşünde.





Milli Takım’ın Hırvatistan yenilgisi ve EURO 2012 hayallerinin Kaf Dağı’nın ardında kalmasıyla radikal karar arayışları başladı. İlk olarak teknik direktör Guus Hiddink ve yardımcısı Oğuz Çetin’in istifası TT Arena’yı dolduran binler ve maçı izleyen milyonlar tarafından istendi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın, Zagreb’deki rövanş maçından sonra yönetim olarak karar vereceklerini açıklamasının ardından gidişat ‘istemeseler de gidecekler’i yönünde oldu. Bu noktada Milli Takım’ın yeni bir teknik kadroyla yoluna devam etmesi bekleniyor.



Radikal gazetesi spor yazarları ve yorumculara da görünen ‘enkaz’ın nasıl ya da kim tarafından kaldırılabileceğini sordu. Sistem değişikliğinin şart olduğu konusunda birleşen yorumcular, aday olarak da ‘U 17’ takımında çalıştığı jenerasyonun şu anda Milli Takım’da forma giyecek yaşta olmasına binaen Abdullah Avcı’yı uygun gördüler.

‘Sistemi değiştirelim’



İbrahim Seten (Vatan Gazetesi Spor Müdürü): Bana göre Milli Takım Teknik Direktörü artık Abdullah Avcı’dır. Eğer Guus Hiddink gibi kariyeri olan, o kalibrede bir teknik adam bu enkazı kaldıramamışsa sorun sadece antrenörde değil sistemde demektir. Bize yeni bir sistem adamı lazım, bunun için de Abdullah Avcı uygun isim. Sonuçta biz bir İspanya ya da Almanya değiliz, çapımız bu kadar. Yeni gelen hocaya güvenmeliyiz.



‘Güneş veya Avcı uygun’





Mehmet Demirkol (Fanatik Gazetesi Yazarı): Milli takım teknik direktörlüğünün tek başına iş olmadığını düşünüyorum. Ligin başarılı hocalarından birinin aynı zamanda Milli Takım’ın başına gelmesi bence uygun olur. Kulüp takımıyla milli takımı eşzamanlı olarak çalıştırmalı. Nasıl Burak Yılmaz üç kulvarda birden iş görüyorsa bir teknik adam da bunu yapabilir pekâlâ. Benim adaylarım Abdullah Avcı ya da Şenol Güneş. Şenol Güneş tecrübesinden ötürü, Abdullah Avcı da şu an sahada mücadele eden jenerasyonun yetiştiricilerinden biri olduğu için tercih edilebilir. Bence Milli takım teknik direktörlüğü yılda 30 gün yapılacak bir iş değil, yan iştir.



‘Altyapıya yeni düzen’



Mert Aydın (NTV Spor Yorumcusu): Gelecek teknik direktörün isminden çok, Türkiye’deki altyapı sisteminin düzenli hale getirilip yeniden oluşturulması önemli. İlk olarak bu halledilmeden, getirilen hocalar, yapılan işlemler kısa vadeli tedbirler oluyor. Bize pansuman değil gerçek bir tedavi gerekiyor. Bunun için de altyapı kadrolarının sağlam sözleşmelerle uzun vadeli olarak çalışması lazım. Almanların sisteminde teknik direktör görevi bırakınca onun yerine yardımcısı geçer. Bizde de bunu gerçekleştirebilecek bir sistem gerekiyor. Abdullah Avcı için U 17’yi çalıştırdıktan sonra bir üst seviyeye geçmesi gerektiğini düşünüyor ve söylüyorduk. Bugün bu yolda Abdullah Avcı’yla atılan bir adım faydalı olacaktır. Ancak bunun beraberinde sağlam bir altyapı kalkınma planı ve düzeni olmadan Abdullah Avcı da ‘harcanabilir’.

