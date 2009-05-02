Spor yazarlarının yorumları...

Rıdvan Dilmen: Bülent istifa!

Galatasaray seyircisiniğn iddiasız bir takımın başındaki Bülent Korkmaz için istifa diye bağırmasını anlayamadığını belirtiyor ve ekliyor: “Hasan Şaş’a top gelince ıslıklanıyorsa, bazı oyuncular - onlar kendilerini iyi bilir - sağa sola yalandan top atarken alkışlanıyorsa, rakip ayağını kaldırdığında siz çekiyorsanız, Skibbe istifa, Feldkamp istifa, Bülent Korkmaz istifa, yardımcılar istifa, federasyon istifa, Oğuz Sarvan istifa. Ne güzel valla.... Oyuncular biliyor ki bize nasıl olsa birşey olmaz. Oynadığınız şu formaya bir bakın. Kimler o forma için ter akıtmış. Ben oyuncudan yana olan bir futbol adamıyım. Ama ellerini vicdanlarına götürsünler, yatmadan bir düşünsünler, gösterdikleri mücadeleyi bir tartsınlar bakalım.”



Mehmet Demirkol: Hedef UEFA!

Galatasaray’da kısa süre önce hedefin UEFA Kupası olduğunu anımsatıyor ve ekliyor: “Bizzat kendisi, katılım değil. Ama gelin görün ki, iki hafta sonra Kadıköy’de UEFA Kupası’nı kaldırmasını beklediğimiz takım belki de 2 hafta sonra Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kaybetmiş olabilir. Geçen hafta yine bol pozisyona girip Ankara’yı geçemeyen takımın bu hafta da sıkıntısı aynı oldu. Bülent Hoca’nın temel olarak çözemediği sıkıntı bu. Bunu Hasan Şaş’la çözebileceğine inanmış olması ise daha büyük bir sorun. Takımın efsaneleri arasında yerini almış bu oyuncuya istemeden bir işkence yapıyor sanki. Hasan’ı bitiriyor. Ve üzülerek söylüyorum ki, onun kredisi de tükeniyor.”



Osman Tanburacı: Hacettepe kalsın siz düşün!

Galatasaray’ın Hacettepe önünde tam Bank Asya takımı gibi olduğunu, formaları değiştip Hacettepe’nin kümede kalması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: “Galatasaray bitmiş!

Bülent Korkmaz da sadece 'unutulmaz Kaptan' olarak hafızalarda kalacak. Hoca olabilmesi için daha 39 fırın ekmek yemesi lazım! İlk fırın Galatasaray oldu; kendi de yandı Galatasaray'ı da yaktı!”



Sergen Yalçın: Polat’ın eseri

Galatasaray’da tüm olanların tek suçlusunun G.Saray yönetimi ve Başkan Adnan Polat olduğunu kadyediyor. G.Saray yönetimi sezon başından beri yaptığı hataların, yanlışların bedelini şimdi ödediğini ifade ediyor ve ekliyor: “Çünkü yaptığı hiç birşeyin arkasında durmayan bir yönetim var. Ne hocanın, ne menajerin, ne de oyuncuların arkasında durmadılar. ADNAN Polat böyle devam ederse, G.Saray camiasına çok yazık olur. Kalan maçlar futbolcular ve teknik direktör için zulümdür. Düşünün, ligde iddian yok, kupadan elenmişsin. Nasıl çıkıp maç oynayacaksın? G.Saray bu hallere düşecek takım mıydı? Yanlış üstüne yanlış...SKİBBE’Yİ niye getiriyorsun? Hadi getirdin, niye devre arasında gönder miyorsun? Kritik dönemde Bülent Korkmaz’ı çağırdın, ateşe attın. Bakın, şimdi ‘istifa diye bağırıyor taraftar.. Yazık. Bülent Korkmaz bu takım için değerdir. Yıllarca hizmet etmiş. Onu da bitiriyorsun. Hiç içinde olmaması gereken bir ortamın içine atıldı..”



Levent Tüzemen: Topyekün iflas

Galatasaray sezon başından bu yana takım olamadığı için bu durumlara düştüğünü kaydediyor. Başta Başkan Adnan Polat olmak üzere tüm yönetim sezon boyunca başarısızlığa çanak tuttuğunu vurguluyor. Galatasaraylı futbolcuların iyi çalışmadığını, yönetimin görmemezlikten geldiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Büyük paralarla kurulan önce Sampiyonlar Ligi'ni, sonra Türkiye Kupası'nı ardından Kadıköy'de UEFA finali hayaliyle taraftarını umutlandıran ancak köprüden aşağıya düşen ‘Los Galacticos’ yani yıldızlar topluluğu (!) Galatasaray sonunda ligdeki iflas bayrağını Ankara'da çekti..Ve Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ‘Yedi maçı da alırız diye’ hayal kurup taraftarını uyutan yönetim kendi hayallerinde boğuldu.. Hayal gücü kuvvetli olup da bilgisi olmayan kimselerin kanatları vardır ama ayakları yoktur.”



Tanju Çolak: Tarih yazanlar!

Galatasaray’ın ligin dibindeki takıma yenilirse, bu kadar lakayit oynarsa, bu forma bu takımdaki birçok futbolcuya bol geldiği anlamının çıktığını ifade ediyor ve ekliyor: “Bence ilk önce Adnan Sezgin'i gönderin ardından da ligi çoktan bitirmiş arkadaşları son kez bu formanın bu kadar ucuz olmadığını anlatarak uyarın. Yoksa tarih yazıp en kötü yönetim olarak tarihe geçeceksiniz.”



Turgay Şeren: Hangisi küme düşmeli!

Galatasaray’ın Hacettepe maçı sonrası hiçbir futbolcunun sokağa çıkmaması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: “Utanmalılar. Küme düşmüş bir takım yüreğini ortaya koyuyor ve süper oynuyor. Ama şampiyon olacağım diye bağıran Adnan Polat'ın takımı hiçbir şey yapmıyor. Yazıklar olsun.”



Ebru Kılıçoğlu: Fazla söze ne Hacet

G.Saray söz konusu olduğunda 'haklı' atasözünün 'Gelen gideni aratırmış' olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “ma bu ne G.Saray'ın hocasını ne de futbolcularını kapsıyor. Bu atasözü en çok yönetime yakışıyor. Üç sezondur enteresan şekilde aldıkları kararları kendileri bozarak prim yapmayı başaran yönetim kıssadan hisse çıkartır mı, yoksa yine hocayı, futbolcuyu, federasyonu mu suçlar acaba? Merakla bekleniyor...”

