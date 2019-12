Spor yazarlarının yorumları

Rıdvan Dilmen: İstediğini aldı

Sivaslı oyuncuların da, taraftarların da çok gergin olduğunu. Hatta maç içerisinde federasyonu ve MHK’yi topa tuttuklarını söylüyor. Fakat iki yıldır şampiyonluğa oynayan tek Anadolu takımı, bu yıl da altı hafta kala zirvede olduklarının altını çizerek ekliyor: “Kupada da yarı finaldeler. Beğenmedikleri federasyon ve hakemler. Herkes Sivas’ın mücadelesine saygı duyuyor. Aman dikkat bu işlerle fazla uğraşmasınlar. Fenerbahçe takımı istediğini aldı.”



Erman Toroğlu: Zengin ve fakir

FB-Sivas maçında FB’nin 8 eksikle çıktığını belirterek maçı ve takımları tanımayan birinin maçı izlese FB’nin Sivas gibi tam kadro olduğunu düşünebileceğini söylüyor. Bu gücünde FB’nin kadro zenginliğinden gelen gücü olduğunu aktarıyor ve ekliyor: “Türkiye kupası tek tek basarak gittiği için her an çok büyük sürpriz olabilir.”



Ahmet Çakar: F.Bahçe muradına erdi

F.Bahçe'nin böylesine eksik kadrosunun Sivasspor için büyük bir avantaj olduğunu ama Sivas’ın bu avantajı kullanamadığı bir maç olduğunu belirtiyor. Sivas’ın kazanmayı da doğrusu hiç hak etmediğini vurgulayarak ekliyor: “Maça bakıyoruz, her iki tarafın da önemli pozisyonları olmasına rağmen futbol kalitesi beklenenin çok altında. Vederson yakaladığı pozisyonlarda biraz becerikli olsa F.Bahçe bu kadrosuyla şampiyon adayı Sivas'ı yenip gelmişti. Aslında F.Bahçe eksik olmasına rağmen eksikmiş gibi de oynamadı. Bu seneye baktığımızda F.Bahçe tam takım olduğunda Anadolu'daki maçları dün geceden daha iyi oynamamıştı.”



Mehmet Demirkol: Ofsayt-final

FB’nin genel olarak savunma ağırlıklı bir görüntü çizdiğini neredeyse Guiza’nın bile savunmada oynadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Fenerbahçe bu sonuçla en kötü lig performanslarından birinde kupa finaline kalmayı başardı.Sivas ise en başarılı sezonunda belki de tarihinin en önemli maçından önce moral kaybetti. Cumartesiye kadar tamir olur mu?”



Ömer Üründül: Skor avantajı rahatlattı

İdeal 11'i bile bu sezon kötü bir görüntü çizen Fenerbahçe’nin, çok sayıdaki sakat ve cezalı yüzünden 8 eksikle gittiği Sivas'ta mücadelesinin, disiplini ve akılcı taktiğiyle zoru başardığını ifade ediyor ve ekliyor: “Final biletini alabilmek için sarılacivertlilerin güvendiği en önemli faktör ilk maçta elde ettiği iki farklı skor avantajıydı. Fenerbahçe ilk devrede alan daraltıp rakibine az pozisyon verirken, fırsat buldukça kontratak planlarına işlerlik kurmak istedi. Orta alandaki takım presi ve savaşçı geri dörtlü, hücum organizasyonlarında sıkıntısı bulunan Sivas'a ofansif devamlılık şansı vermedi. Kalede iki tehlike yaşanırken, bir tane de Güiza ile pozisyon kaçırıldı.”



Gürcan Bilgiç: Ciğerden oynadılar

Aragones'ten risk alacak, futbol oynatacak bir taktik beklenemeyeceğini. Zaten elinde bunu düşünecek kadrosunun da olmadığını. Beyin takımı (Alex, Semih ve Emre) ‘sakata’ çıkınca, kalanların ‘ellerinden geleni’ yapmaktan başka çaresi kalmadığını ifade ediyor ve ekliyor: ‘İyi oynamanın zamanı değil’ sözünü akıllarına kazıyarak, tüm performanslarını ciğerlerine yüklediler. ‘Bu kadar darbe ve yara almışken, finali cebine koyan Fenerbahçe, taraftarına en azından bir kupa vaad ediyor. Ciğerden oynayacakları bir maç daha olacak. Başkan Aziz Yıldırım, Aragones ve futbolcular kendilerini taraftarlarına affettirecekleri önemli bir fırsat yakaladılar. Hasretin peşindeler artık.”



Altan Tanrıkulu: Sıfır sıfır

Bu sezon oynanan önemli maçların çoğunda golsüz beraberliklerin yaşandığını belirterek önceki hafta oynanan Chelsea- Liverpool maçında 8 gol olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Futboldur olabilir..temkinli oynamak da var futbolda ama Bosna’nın 7 attığı Estonya’ya gol atamıyorsanız..Finali Kadıköy’de yapılacak UEFA kupasına kalabilmek için D.Kiev ağlarını 180 dakika havalandıramıyorsanız. Bir yerlerde arıza var demektir”



Selçuk Yula: Aslında önemli

F.Bahçe, 26 yıl sonra kupaya giden yolda Sivasspor karşısında çok zor anlar yaşadığını ama zor anlar da yaşattığını belirtiyor. 8 eksikle gittiği deplasmanda lig liderine iyi direndiğini söylüyor ve ekliyor: “Sivasspor için hafta içinde birçok spekülasyonlar yapıldı. ‘Bülent Uygun, Trabzonspor maçını düşünür’ denildi. Ama gördük ki sevgili Bülent takımını tam kadro sahaya çıkardı ve Sivassporlu futbolcular ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştı. Bu yüzden 8 eksikli F.Bahçe'nin finale kalması biraz daha önem kazandı.”



Zeki Çol: F.Bahçe, hem finale kaldı hem de UEFA biletini aldı

F.Bahçe, final kapısını aslında ilk maçta araladığını ancak şimdi, Volkan Demirel, Lugano, Semih cezalı, Alex, Gökhan Gönül, Edu, Emre Belözoğlu sakat olduğunu belirtiyor. İlk bakışta ideal onbirin 7 oyuncusunun oynamamasının handikap olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Dolayısıyla zaten kötü bir dönemi yaşayan F.Bahçe'de belli belirsiz bir tedirginlik süreci başlamıştı. Gerçi Gökhan Emreciksin dışında sahada yer alan oyuncular da önceleri defalarca ilk onbirde görev yapmıştı. Evet, o kadro aman aman bir futbol oynamadı. Ama maçı golsüz beraberlikle tamamladı ve finale adını yazdırdı.”



Erdoğan Şenay: Finalist

Fenerbahçe, ilk maçın sayı avantajlarını kullanıp atlamak istediğini belirterek Sivasspor’un ise çift sayılı bir galibiyet yakalamak için yarıştığını bu amaca ulaşmak adına mükemmel fırsatlar da yakalayıp değerlendiremediğini ifade ediyor ve ekliyor: “Özetlersek; Fenerbahçe sekiz as oyuncusundan yoksun da olsa dünkü oyunda tur atlayıp ‘finalist’ olarak çeyrek asırlık kupa hasretine bir adım daha yaklaştı diyebiliriz...”