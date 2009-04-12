Spor yazarlarının yorumları

Rıdvan Dilmen: Bol pozisyonlu derbi

Ali Sami Yen’deki derbinin şampiyonluk yarışında önemli bir dönemeç olacağını ve bu yarışta kaybedenin kupa yolunda onarılamaz bir yara alacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Bu nedenle bugünkü karşılaşmada öne geçen takım büyük avantaj sağlayacak. Çünkü geride kalan takım şuursuzca hücumu düşünecek, kontrolü elinden kaçıracaktır. İki takım da kontrataklarda etkili silahlara sahip olduğu için ister istemez bol pozisyonlu, hatta bol gollü bir maç izleyebiliriz.”



Ziya Şengül: İki testiden biri kırılacak

Bu zamana kadar yaşanan ilginç derbilerden biri olacağını, her iki takımında eksiklere sahip olduğunu söylüyor. Lincoln’ün problemli bir futbolcu olduğunu hatırlatarak sakatlıkları devam eden Servet ve Lugano’nun savunmada boşluk yaratacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Maçın hakemine gelecek olursak Fırat Aydınus daha önceki böyle derbileri iyi yöneten ve sorunsuz bir şekilde bitiren bir hakem. Saha içi futbolcularla ilişkileri olumlu olacağını varsayarak maçın sağının solunu çekiştirmeden oyunun akışına bırakacağını düşünüyoruz. Hakem kardeşlerimiz maçın sonucu belirlemeyi bıraksınlar, futbolcular sonucu belirleyen olsunlar. Her iki takıma maçın fair play adına geçmesini diliyoruz.”



Osman Tanburacı: Rakip Fener değil, Lincoln’dür

Lincoln’ün GS için Fenerbahçe’den daha önemli bir rakip olduğunu, isterse çok güzel oynadığını, o kadar oynamamasına rağmen ligde asist kralı olduğunu ve 9 golü bulunduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Diyelim ki Bülent Korkmaz Fener'e karşı Lincoln'ü oynattı, eğer Galatasaray yenerse kimse bir şey diyemez. Korkmaz da; 'İşte Lincoln budur, ne zaman oynatacağımı ben bilirim. Kimse Galatasaray'dan üstün değildir ve de bir futbolcu işte böyle kazanılır!' diyerek hem kendini kurtarır hem de Başkan Polat'ı... Aksi olursa Galatasaray'a çifte yazık olur; Hem lige havlu atar, Hem ilkelerine...”



