Spor yazarlarından yorumlar

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaraspor maçını nasıl yorumladılar? İşte özetler:



Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ı çok beğendim

Yükselişe geçen Beşiktaş’ın inişteki Ankaraspor’la oynadığını, bir tarafta sakatsız ve problemsiz Beşiktaş, diğer tarafta kısıtlı kadrosunda üç tane önemli futbolcusunu oynatamayan Ankaraspor yer aldığını kaydediyor.Maçı favori takımın kazandığını, siyah-beyazlıların geriye düşmelerine rağmen turu getirecek skoru ilk maçta büyük ölçüde yakaladığını vurguluyor ve ekliyor: “Beni skordan çok Beşiktaş’ın oynadığı futbol ilgilendiriyor. Çok ama çok iyi oynadılar. Oyun 0-0 iken Ankaraspor ilk kornerini ilk yarının ortalarında kullanırken, Beşiktaş altı korner atmıştı. Yani maç golsüz giderken de iyi oynadı, 1-0 geriye düşünce de, beraberliği bulunca da iyiydi.”



Ahmet Çakar: Beşiktaş kopartıyor!

Beşiktaş’ın, Ankaraspor'u dün gece aldığı skorla neredeyse elediğini belirtiyor ve ekliyor: “ Peki bu skoru hak ettiler mi? Tabi ki ettiler. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en çok isteyen, en çok koşan ve en iyi mücadele eden takımı. Ama belki de şampiyonluğa oynayan diğer takımlar arasında gol pozisyonu üretme becerisi en düşük ekiplerinden biri. Tabi ki bunun çok önemli nedenleri var. Eğer elinizde Bobo ve hele hele Nobre gibi oyuncular varsa kanatları çok iyi kullanmanız gerekir. Ama Beşiktaş sağ kanadı iyi kullanamıyor. Sol kanatta İbrahim Üzülmez ve Tello ile daha etkili olabiliyorlar. Oysa ki hücum üstünlüğü çok fazla olan Nobre, sağdan soldan bol ortalar gelse Beşiktaş'ın performansı daha farklı olabilir.”



Atilla Gökçe: İbolar’ın onuru

Avusturya’daki hazırlık kampı sırasında Beşiktaş’ın iki kaptanı, İbrahim Üzülmez’le İbrahim Toraman, terlik kavgasıyla başlayan afla devam eden süreçte ikisininde formunun sürekli yükseldiğini kaydediyor. Ayrıca Delgado’nun kaptanlığı, bir çok nedenle bekleneni veremediğini belirtiyor ve ekliyor: “Sürekli oynamıyor. Takımın başarısında bırakın başrolü, rol aldığı bile kuşkulu... Öte yandan teknik taktik gelişmeler ve Ernst’in gelişinden sonra Delgado’nun bu takımdaki yeri de bence tartışmalı hale gelmiştir.

Son sözümü söyleyeyim...Beşiktaşlı yöneticiler... Lütfen bu yanlış süreci sona erdirin. Bir formül bulun, Mathias’ı da küstürmeden kırmadan İbolar’ın kırılmış onurlarını iade edin, kaptanlıklarını geri verin!”



Zeki Çol: Ya turarsa ve gelenek bozulmazsa

Son on sezonda 22. haftalar itibarıyla ligin 10 liderinden 9'u şampiyon olduğunu, son üç sıradaki toplam 30 takımdan 25'inin ise küme düştüğünü belirtiyor ve ekliyor: “Bu 22 haftalar öylesine ilginç bir özellik taşıyor ki... 1991-92 ve 2007-2008 sezonlarında ilk 2, 2002-2003 sezonunda ilk 3, 2004-2005 sezonunda ilk 4, 2000-2001 sezonunda ilk 5 sıra lig bitiminde de değişmemiş. 22. hafta liderinin şampiyon olamadığı sezon 2003-2004... 22. haftayı 51 puanla lider geçen Beşiktaş, tek istisna olarak –o sezonla ilgili hâlâ çok şey konuşulur, tartışılır– sezon bitiminde 62 puanda kalmış ve Fenerbahçe 76 puanla şampiyonluğu kazanmış.”

