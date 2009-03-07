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Spor

Spor yazarlarından maç yorumu

07 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Bursaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takım Baros ve Aydın'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi..

Sarı kırmızılı takımın elde ettiği bu galibiyeti spor yazarları nasıl değerlendirdi?
İşte bu sorunun yanıtı:


Rıdvan Dilmen: 

Kötü bir maç

Açıkcası dün akşamki kadar temposuz bir maç hiç görmemiştim. Maçta ne güzel bir, hareket ne güzel bir organizasyon vardı

Ligin ikinci yarısında maçlar genelde tempolu ve zevkli geçiyordu. Takımlar iyi ya da kötü oynuyorlardı ama tempo hep yüksekti. Açıkcası dün akşamki kadar temposuz bir maç hiç görmemiştim. Maçta ne güzel bir hareket, ne güzel bir organizasyon vardı.

Ahmet Çakar:

Şanslı Galatasaray

Bülent Korkmaz'ın gelişinden beri Galatasaray arka arkaya kazanıyor. Hiç kimse Korkmaz'la gelen şansı inkar etmesin. Mesela dün gece... Galatasaray 2-1 kazandı ama yakaladığı tek gol pozisyonu yok. Buna goller de dahil. Çünkü goller sadece sayı olarak gol. Biri Bursasporlu Volkan'ın kendi kalesine attığı, diğeri de 10 yılda bir görülecek İvanov'un Aydın'a çarptırarak attırdığı gol. Hepsi bu. Sezon başından beri Galatasaray'ın en az kritik alan bölümü forvet ve gol pozisyonlarıydı. Ama dün gece gol pozisyonundan eser yoktu.

Mehmet Demirkol:

Galatasaray döküldü

Dün öne çıkmış rakibe karşı sadece bir pozisyona girebilmeleri ve biri gol olan 3 net pozisyon verip sürekli baskı yemeleri büyük bir hayal kırıklığı

Bülent Korkmaz da, Ertuğrul Sağlam da orta sahada sıkı basan bir oyun istemişler belli ki. İlk yarıda savunma önceliğiyle rakibe alan bırakmayan oyunları da kurmayı bildiler. Bir tarafta Volkan-Sercan Tadeu, diğer tarafta Baros, Kewell Lincoln’ün beceri ve farklılıklarına ihale edilmiş bir skor arayışı vardı.


Levent Tüzemen

Sorumlu Skibbe'dir

Skibbe'nin G.Saray'da yarattığı "Fiziksel güç" tahribatını toparlamak Bülent Korkmaz için zaman alacak. Galatasaray'ın iki maçı üst üste aynı stardartta oynaması mümkün değil. G.Saray'ın Skibbe döneminde iyi çalışmadığı Bursa önünde özellikle ikinci yarı dip yaptı. Bülent Hoca belli ki fizik kaliteyi yükseltmek için antrenmalarda yükleme yapıyor. Ancak bu çalışmaların takımda yorgunluk yarattığı göze çarpıyor. G.Saray'ın toparlanma süreci üç hafta sürer.

Hakan Ünsal

Enteresan maç

Bülent hoca elinde kalan son kurşunları da kullanıyor artık... Eldeki kadro artık limitlerin sonunda ve alternatifsiz hale gelmiş durumda... Sezon içinde favori gösterilme sebebi kaliteli ve alternatifli bir kadro olması olan Galatasaray, artık bir oyuncunun bile sakatlığını, cezasını kaldıramayacak hale geldi.

Altan Tanrıkulu:

Kazanmanın peşinde

Dilerim Bülent Korkmaz futbolculuğu kadar başarılı olur teknik adamlığında. Dilerim Denizli ve Terim’in yaptığı katkıdan fazlasını sağlar Galatasaray’a. Bu dilekler sadece bana ait değil.


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