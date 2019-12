Spor yazarlarından Fener'e övgü

Kayseri karşısında 10 kişiyle mücadele etmesine karşın diri kalan Fenerbahçe'ye spor yazarlarından övgü yağdı. Ancak karşılaşmada rakibini tekmeleyen kaleci Volkan'a da tepki vardı. İşte spor yazarlarının yorumlarından özetler:



Rıdvan Dilmen: Özlenen arzu

Sivasspor’a karşı üst üste iyi oynayarak morallenen Fenerbahçe’nin, Kadir Has Stadı’nın yeni açılmasının konsantrasyonunu ve iştahını iyice artırdığını söylüyor. Ligin üst sıralarındaki takımlara karşı hep canlı oynadıklarını belirterek, dün oynanan maçta da böyle bir görüntüde olduklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Çok iyi motive olup, oyun boyunca uzun süre 10 kişi oynamalarına rağmen hep diri kaldılar. Trabzonspor’un yenilmesi, Sivasspor’un beraberliği iştahlarını daha da kabartmıştı tabii.”



Erman Toroğlu: Çok kolay oldu

Fenerbahçe’deki futbolcuların ne kadar kötü oynadıklarını söyleseler de isteyince çok kolay bir şekilde maç aldıklarını söylüyor. Sarı lacivertlilerin 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Kayseri ' de dün tek güzel şey vardı yeni yapılan stat. Zemin için bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok erken. Bu zemin ancak üç dört ay sonra oturur ve mükemmel bir hale gelir. Ama bu stadı kim yapmışsa ellerine sağlık. Volkan'ın atıldığı pozisyonda rakibin Volkan a bir hareketi var ama bence o pozisyon icabı bir hareket. Faul olabilir. Ama Volkan'ın ondan sonra yaptığı hareket net kırmızı .”



Gürcan Bilgiç: Ağabey döndü

Bir hafta önceki Sivas galibiyeti ile FB’nin moralinin yerine geldiğini ve önceki maçlarda takımda etkisiz bir grafik çizen Alex’in tekrar form grafiğini yakaladığını aktarıyor ve ekliyor: “Kadir Has Stadı'nın büyüleyici atmosferi misafirlerini sarmalamışken, Semih ve Alex kimseye ‘söz söyleme’ hakkı vermeden ustalıklarını konuşturuyorlardı.”



Altan Tanrıkulu: Savunma ve zeka

Fenerbahçe maçında dün özellikle savunmanın kusursuz bir görev yaptığını belirtiyor. Bir takımda en zor kırmızı kart görecek oyuncunun kaleci olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Biraz delileri makbuldür. Ama bu kadarı çok ‘kendini attıranına’ herkes tepki gösterir.”



Selçuk Yula: Tebrikler Lugano

Fenerbahçe akıllı oynadığını, boşlukları iyi kapattığını kaydediyor. Erken attığı golle gelen morali de iyi değerlendirdiğini belirtiyor ve ekliyor: “On kişi kaldıktan sonra cansiperane mücadelelerinden dolayı tüm futbolcuları kutluyorum. Gökhan Gönül ile Carlos çok kritik kademelere girdiler. Deniz'le Emre de bölgelerini iyi kapatıp, iyi de top kullandılar. Ama sahanın tartışmasız yıldızı Lugano'ydu. Kayserispor için fazla söyleyecek bir şey yok. Eski güçlerinden çok uzaklar. On kişilik Fenerbahçe karşısında frikik ve uzaktan şutlar dışında pozisyon bile bulamadılar.”



Sergen Yalçın: Bu Feneri tutmak imkansız

Fenerbahçe’de tek bir kötü oyuncunun olmadığını belirtiyor. Ön tarafta Alex ile Semih’in uygun bir ikili olduğunu; 2 kişinin, 4 kişiymiş gibi ön tarafı meşgul ettiklerini söylüyor. Bu ikilinin top tutup orta sahanın çıkmasını sağladıklarını ifade ediyor ve ekliyor: Savunma dörtlüsü çok önemli bir sınav verdi.. Hele 10 kişi kaldıktan sonra oyun psikolojik olarak F.Bahçe sahasına yıkıldı.. Tamam Kayseri’nin ön tarafta iyi adamları yok ama çıkan bütün karambollerde hamle üstünlüğünü sağladılar.. Doğru dürüst tek pozisyon vermediler.. İlk toplara vurdular, top sektirmediler, hiç bireysel hata yapmadılar.. Volkan da o tekmeye kadar takımın en iyilerinden biriydi.. Eee, F.Bahçe’de 6-7 kişi aynı anda iyi oynayınca rakiplerin çaresi kalmıyor zaten.. F.Bahçe sonuçta sapına kadar hak ettiği bir galibiyet aldı.. Böyle oynamaya devam ederse F.Bahçe’yi tutmanın pek imkânı olmaz.”



Erdoğan Şenay: Güzellikleri tekmeledi!

Volkan Demirel’in yerdeki rakibini tekmelemesini gören Bünyamin Gezer’in çok da haklı olarak kırmızı kartını çıkarttığını ve kulağından tuttuğu gibi onu oyundan attığını belirtiyor ve ekliyor: “Şimdi Volkan’a sormalıyız. Senin aklın yerinde mi kardeşim diye? Hala akıllanmadığın, Kayseri’de yaptığın ve takımını ecel terlerinin içine terk ettiğin inanılmaz yanlıştan sonra çekilmez hale geldin. Sevgili kardeş, yaptığın bu hareket senin kendi bilinmez psikolojin içinde yadırganmıyor olabilir. Ama asırlık Fenerbahçe tarihi adına böyle zevzevklikler yapmaya hiç hakkın yok. Lütfen silkelen ve kendine gel!”



Alaattin Metin : Alex oynadı defans direndi

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında, elinde Alex gibi bir futbol profesörü olduğu için maçı kazandığını belirtiyor. Çünkü, beyni ile ayaklarına çok iyi hükmeden Alex’in, akıllıca; zemindeki kötü şartları da olumlu hale getirdiğini belirtiyor ve ekliyor: “Semih'e çok yakın oynuyor. Çift forvet görüntüsü ile rakip defanslar eskisi gibi rahat değiller.Koşuyor, pres de yapıyor. Sanki arkasından gözü varmış gibi; oyun alanını sadece cepheden değil, yandan da arkadan da görüyor. Sağ ayağıyla attığı gol; tek kelime ile muhteşemdi.

Ama Uğur'un sıfırdan ortaladığı topa bir volesi vardı ki, kalecinin çizgi üzerinden çıkardığı top, bir futbol ustasının gösterisiydi. Semih'in, fırsatçılığı ve oyuna katkısı en az Alex kadar güzeldi.”



Ali Sami Alkış Başlık : Volkan, yeni Recep İvedik!

Kayserspor karşısında her şey iyi giderken kaleci Volkan’ın içindeki Recep İvedik hödüklüğünün yeniden hortladığını ve attığı tekme sonucu hem takımını eksik bıraktığını, hem de takımın dengesini bozduğunu kaydediyor. F.Bahçe’nin o dakikadan sonra güzel oyunundan eser kalmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Maç tedirgin, gerilimli, huzursuz bir ortamda ve sanki zımpara kağıdı üstünde oynanıyor gibi bir tırmalayıcılık kazandı. Kayseri, eksilen ve ilk yarıdaki etkinliğini kaybeden F.Bahçe’ye dişini gösteremedi.”



Bülent Yavuz: Helal sana Gezer

Kayserispor- Fenerbahçe maçının hakemi Bünyamin Gezer’in çok iyi bir maç idare ettiğini belirtiyor ve bu ağırlıkta bir maçın ancak bu kadar iyi yönetileceğini ifade ediyor ve ekliyor: “Başka bir hakem olsa bu atmosferde baskı altında kalır, eline yüzüne bulaştırırdı. Her babayiğit hakem kaleci Volkan'ı atamazdı. Gezer, Volkan'ı haklı attı. Ama Eren'e sarı kartı unuttu. Maçın sonuna eklediği 8 dakika yerindeydi. Son dakikada Edu'nun ayağı tehlikeli kalktı. Gezer bunu da gördü. Düdükten önce barajı bozan Lugano'ya sarı kartı da gösterdi. Helal Olsun sana Gezer. Keşke bütün hakemler senin gibi olsa.”



Ziya Şengül: Fener ışıl ışıl

Fenerbahçe’nin atmış olduğu iki tane şık gol ve zaman zaman iyi futbol ile; gelecek adına şampiyonluk yoluna devam etmesini sağladığını belirtiyor ve ekliyor: “Hızla toparlanan ve kötü günleri geride bırakan Fener, bu oyunu ve futboluyla taraftarını da kenetledi. Şampiyonluk için bence şartların hepsi yavaş yavaş oluşmaya başladı.”



Onur Belge: Tarih yazma sanatı

Futbol tarihini yazmanın bir sanat olduğunu, bu sanatı F.Bahçe’nin çok iyi bildiğini vurguluyor ve ekliyor: “Yoksa gerçekten her yönüyle çağa yakışan Kayseri Stadı'nın açılışında dünkü gibi büyük heyecan yaşayabilir miydik? İlk golün F.Bahçe'den, Semih'in ayağından gelmesine, yine ilk kırmızı kartı da Volkan Demirel'in görmesine nedense hiç şaşırmadık. Kırmızı karta hak verelim ama Volkan'ın formasını yırtan ve omzuna koyduğu tabanla krampon izi bırakan Eren'in sarı bile görmemesine hak vermek mümkün değil.”