Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray maçını yorumladı: Marcao'daki gelişimde Terim'in izlerini hissedebiliyorsunuz

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek, bir üst tura çıkarken, spor yazarlarının ortak görüşü sarı-kırmızılıların geçen sezondan daha farklı bir görüntü yansıttığı oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun her geçen gün geliştiğini, Fatih Terim'in bu gelişimde büyük pay sahibi olduğunu yazdı.

İşte spor yazarlarının Neftçi Bakü-Galatasaray maçına ilişkin yorumları...

Uğur Meleke: Marcao her geçen gün gelişiyor, her geçen gün büyüyor

Diagne'nin iki golle, Emre’nin harika bir asistle isimlerini tabelaya yazdırdıkları dünün kahramanının bir savunmacı olmasıysa enteresan. Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, her geçen gün gelişiyor, her geçen gün büyüyor. Dün de Galatasaray ofansının aslında en kritik adamı Marcao’ydu, zira hücuma çıkarken topu öyle iyi kullanıyor ki, kalan tüm arkadaşlarını 10’ar metre öne itiyor Brezilyalı. Kendisi de bir libero olan Terim’in Vedat İnceefe, Fatih Akyel, Ozan Kabak gibilerinin gelişiminde önemli katkısı vardı. Marcao’daki gelişimde de izlerini hissedebiliyorsunuz hocasının.

Mehmet Demirkol: Zoru kolay gösterdiler

Marcao’nun da hem oyunu kurma hem de savunma anlamında çok fayda sağladığını söylemek lazım. Diagne’nin golcülüğü, Saracchi’nin hızı, Taylan’ın pozisyonunu doldurması oyununu dönüştürmesi de değerli. Ancak en önemlisi Neftçi Bakü’nün hızlı direkt oyununu sergiletmemek. Geçen seneki takım emin olun ileri geri çok zorlanırdı.

Bülent Timurlenk: Piri'nin gelişi fark ediliyor

ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin farkını ortaya koyduğu önce Antep maçı dün de Bakü'de ortaya çıktı. Futbolcular zincirlerini kırmış, hafiflemişler ve önde baskıyı yapacak motivasyonlarını güçle süslemişler. Terim'in Başakşehir maçı öncesinde Antep maçı 11'iyle çıkmayacağını söylemek zor değildi. 50'nin üzerindeki maç sağanağına her seferinde ideal 11 ile girmenin pratiği de yok, mantığı da...

Bülent Tuncay: Falcao yoksa Diagne var

Diagne’ye. Çok iştahlı. Her an gole yakın. Falcao öncesi dönemden çok farklı. Tabii bu fark, artık daha çok pas ve orta almasından. Takım santrfor olarak ona gerekli topları atıyor, o da yazıyor. Falcao’nun ilk 11’de kalması kolay olmayacak.

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