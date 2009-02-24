Spor yazarları ne yazdı?

Galatasaray, Kocaelispor karşısında ağır darbe almasının ardından Skibbe’nin görevine son verildi ve yerine Cimbom’un eski kaptanlarından Bülent Korkmaz getirildi. Spor yazarları yaşanan gelişmeleri köşelerine taşıdı.



Hıncal Uluç, günahın Skibbe’de değil, onu bugüne kadar takımda tutanlarda olduğunu savundu. İşte spor yazarlarının yorumlarından özetler:



Hıncal Uluç: Skibbe’nin suçu yok

Gelişen olaylara Skibbe'nin zerre kadar günahı olmadığını, günahın Skibbe'yi bugüne kadar o takımda tutanlarda olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Galatasaray bu müthiş kadrosuyla nasıl olsa maç kazanacak ve tesadüfen iyi oynadığı maçı kazanınca da ‘İşte Skibbe'ye saldıranlar gördüler. Galatasaray şudur, budur’ diye yazanların gazına gelen Adnan Polat ve arkadaşlarıdır suçlu. O iki SS'i temizlemediler. Skibbe ve Adnan Sezgin'i. Bugün (dün) tahmin ediyorum biz bunları konuşurken Skibbe'nin işi bitmiş olacak. Ama Skibbe'nin gitmesi kurtarmaz. Adnan Sezgin'in de gitmesi lazım.”



Mehmet Demirkol: Korkmaz Yapabilir

Bülent Korkmaz’ın Galatasaray’dan ayrılışının, teknik direktörlük kariyerinde istediği ortamları hiç bulamayışının dezavantaj olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Fatih Terimvari bir kendini ispatlama güdüsüyle işe koyulacaktır. Sabrı hak edişi avantajdır. Yeter ki ona yeterli, çalışma alanı tanınsın. Bülent Korkmaz bu işi yapabilir. Hatta bu işi yapabilecekler arasında en başlarda gelmektedir.”



Ercan Güven: Biz ‘cellat’ olamayız

Dengesi bozulan Skibbe’nin takımın dengesini bozduğunu, kaçınılmaz Hesaplaşmanın gerçekleştiğini belirtiyor ve ekliyor: “Biz ne yapacağız şimdi? Eski futbolcular gibi Galatasaraylı futbolcuları didik didik mi edelim? En ‘has’ Galatasaraylılar’a özenip, yönetimin altından girip üstünden mi çıkalım? İntikam mı arayalım? İki gün sonra bu takım Bordeaux ile oynayacak. Olumlu sonucu Türk futboluna yansıyacak bir maç. Üç kere derin nefes alalım, iki kere yutkunalım, açık ve aleni ‘tökezlenme’ye salya sümük saldırıp kişisel reyting çıkarmaya uğraşmayalım. Bizim işimiz değil bu. Medya, bazen kendini yargıç, savcı, avukat yerine koyabilir ama ‘cellat’ asla...”



Osman Tanburacı: Bülent Korkmaz Skibbe'nin pozitifi

Galatasaray'da yüz yıllık gaflar işlendiğini, düne kadar hoca konusunda 'dere geçerken at değiştirilmez' denirken bugün çok önemli bir Avrupa maçının iki ayağı arasında at değiştirildiğini belirtiyor ve ekliyor: “At da Michael Skibbe! Yerine gelen de; Efsane Kaptan Bülent Korkmaz. Adam gibi adam. Galatasaray'ın yaşadıkları da resmen dram!”

