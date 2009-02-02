Spor yazarları ne dediler?

Turkcell Süper Lig'in 18. haftasının önemli iki maçı, Fenerbahçe-Gaziantepspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından spor yazarları takımları ve sonuçları nasıl değerlendirdi? Tempo24 farkıyla öne çıkan spor yazarlarının yorumlarını sizler için özetledik....





FENERBAHÇE-GAZİANTEPSPOR



Erman Toroğlu



Volkan da olmasa



Trabzonspor maçının ardında, Gaziantepspor maçında da kaleci Volkan’ın Fenerbahçe’yi yenilgiden kurtardığını belirtiyor ve Fenerbahçe’nin lig sonunda şampiyon olmasının çok zor olduğunu vurguluyor: “Tabii Volkan’da da lastik bir yerde patlayacak. O zaman ne olacak? The end…” Hürriyet



Ahmet Çakar



Sokağa atılan milyonlar!



Fenerbahçe’nin kaleci Volkan sayesinde tarihi farktan kurtulduğunu belirtiyor ve Aragones’in Semih’i ilk on birde oynatmamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor: “Aragones'i anlamak mümkün değil. Semih'i niye oynatmaz? Güiza'nın Semih'ten farkı ne? Hiç değilse Semih ne yaptığını biliyor. Topu tutuyor, arkadaşlarına indiriyor, ama bir türlü Aragones tarafından ilk tercih olamıyor.” Sabah



Mehmet Demirkol



Aragones böyle istiyor



Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında son derece edilgen bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe’nin, Gaziantepspor karşısında daha ağır bir futbol ortaya koyduğunu belirtiyor ve bu oyun tarzının Aragones’in tercihi olduğunu vurguluyor: “Aragones bu oyunu böyle oynamak istiyor. Çünkü geçen hafta olduğu gibi son 10 dakikada, oyuna Semih girdikten sonra Fenerbahçe’nin edilgenlikten nasıl sıyrılıp oyuna hem de 10 kişiyle oynarken ortak olduğunu görmemek olanaksız.” Milliyet



Gürcan Bilgiç



Şifre çözüldü!



Fenerbahçe’nin en güçlü özelliği olan pas alışverişini Gaziantepspor’un sert ve etkili pres ile etkisiz hale getirdiğini; Aragones’in de bu sıkışıklığa çözüm bulamaması ile F.Bahçe’nin maçtan beraberlikle ayrıldığını belirtiyor. Bununla birlikte Semih-Güiza tercihinin yanlış bir seçim olduğunu ve Semih’in ilk onbirde oynamasının takım oyunu için zorunluluk haline geldiğini vurguluyor: “Semih Şentürk'ü sadece topla ağları birbirine kavuşturacak bir "aşk uzmanı" olarak görmek büyük yanlış. Semih tüm çevresini oyuna sokan, rakibi sahasında tutup, takımını da o bölgeye taşıyan özellikleri ile zaten vazgeçilmez olmalıydı.” Sabah



Altan Tanrıkulu



Dokuz buçuk kişiyle



Fenerbahçe’nin kötü bir kadroya sahip olamadığını; yalnız kritik noktalarda yapılan bariz hatalarla, oynadığı tüm rakiplere daha çok topla oynama, daha çok pozisyona girme fırsatı verdiğini belirtiyor ve devam ediyor: “Futbol futboldur. Hak eden oyuncu ile oynanır. Bu takımın acile Alex-Güiza saplantısından kurtulması gerekiyor.” Hürriyet



Selçuk Yula



Bırak artık!



Aragones’in Fenerbahçe’yi tanımadığını ve sarı lacivertli takımı sabote etmeye devam ettiğini vurguluyor ve devam ediyor: “Sen kesinlikle Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilsin... Fenerbahçe geçen sene Avrupa'da çeyrek final oynadı. Seninle ise sıfır çekti. Lütfen Fenerbahçe'nin başından git artık...” Takvim



Zeki Çol



Fenerbahçe’yi yine Volkan kurtardı



Fenerbahçe’nin son iki haftadır, şansı ve kaleci Volkan’ın performansı ile mağlubiyetten kurtulduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Aragones, yatsın kalksın Volkan'a dua etsin. Trabzonspor'un ardından, Gaziantepspor karşısında da yenilgiyi önleyen adam Volkan oldu.” Zaman



Ercan Saatçi



Yapacağı tek şey var



Aragones’in, Fenerbahçe’den beklenen oyunu oynatamadığını, sezon sonunda şampiyon olunmaması halinde hem Aragones’in hem de Güiza’nın takımda kalamayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Bu nedenle Aragones’in yapacağı tek şey var: Dua etmek!” Hürriyet



Erdoğan Şenay



Gecenin kahramanı



Geçen haftaki Bursaspor’un gözalıcı Fenerbahçe’sinin, Gaziantep önünde niçin yine eskiye dönüşün futbol anlayışına dönmekte olduğunu merak ettiğini söylüyor. Dünkü maçta, geçmiş haftayı inkar eden bir tertiple yer aldığını söylüyor Fenerbahçe’nin ve ekliyor: “Semihsiz bir tertiple yola çıkmak, yine tek santrforlu bir yanlışa dönmek, kabahatleri hayli birikmektedir Fenerbahçe’de...” Milliyet



Ziya Şengül



Bu Fenerin hali ne olacak azizim



Fener’in Semih’le var olduğunu oyuna girdikten sonra hücum bölgesinde çift santrforlu bir tabloda Semih’in ne olduğu bir kez daha ortaya çıktığını belirtiyor. Semih’in, futbolunu göstere göstere sergilerken, Alex’in attığı golün asistini yapan kişi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Fener bu futbolla değil şampiyonluk, üst sıralardaki yerini bile çok zor yakalayabilir. Bu kadar çağ dışı, bu kadar top kayıpları ile oynayan Fener nasıl olur da şampiyonluğa koşabilir! Bu maçı izledikten sonra, ‘Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali azizim’ demek geliyor içimden...” - Star





BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR



Rıdvan Dilmen



Heyecanlı ama kalitesiz



Beşiktaş’ın, Antalyaspor karşısında maçın başında öne geçtiğini; ancak rakip takımın bıraktığı geniş alanları değerlendirmediğini belirtiyor. Mustafa Denizli’nin oyun şablonu gereği Bobo’yu kenarda bıraktığını; fakat Denizli’nin Nobre-Holosko-Bobo üçlüsünden en az ikisinin sahada bulanabileceği bir oyun tarzı ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor: “sonuna kadar bu sistem devam ettiği sürece Mustafa Denizli eleştirilecektir. Bobo - Holosko - Nobre üçlüsü varken, en az ikisini oynatabilmek için şablonu değiştirmekte fayda var.” Milliyet



Levent Tüzemen



Yusuf, Delgado’nun alternatifi olabilir mi?



Beşiktaş’ın Yusuf’u transfer etmekle akıllılık ettiğini; Yusuf’un top hakimiyeti sayesinde siyah beyazlıların kanatlardan hücuma çıkmasının sağladığını söylüyor: “Başta yabancılar destek verirse, Yusuf, Beşiktaş’ın saha içi yönetmeni olur.” Sabah





Atilla Gökçe



Sistemin golü nerde?



Mustafa Denizli’nin hazırladığı sistemin onca pozisyona karşın gol bulamadığını fakat yoğun baskı yaptığını belirtiyor ve ekliyor: “Hocasının beklediklerini veremiyor. Yine de o direkte patlayan topun bir yararı oldu Beşiktaş’a.Mutlak gol atmaları gerektiğini gördüler. Baskıyı artırdılar. Gol için ellerinden geleni yaptılar. Ne yazık ki ellerinden (pardon ayaklarından) gelen pek yeterli olmuyordu... Nobre’nin onca gayretine, yaptıkları korner atışlarına rağmen kaleci Ömer Çatkıç’ı geçemiyorlardı. Mustafa Denizli, Serdar Özkan’la Holosko’yu değiştirdi, baskıyı daha da artırdı ikinci yarıda. Sonra belki de yorulduğu için Nobre’yi alıp Bobo’yu soktu oyuna... İkisi bir arada oynayamaz mı? Bence oynamalılar. Ne yazık ki Beşiktaş’ta böyle bir “nöbetleşme” geleneği de var!” Milliyet





Sanlı Sarıalioğlu



Denizliyi anlamak güç



Antalya’nın savunma zaaflarına karşın Beşiktaş’ın da gol yollarında bir o kadar beceriksiz olduğunu ifade ediyor ve maçın farklı bitmesi gerekirken az gollü bir karşılaşma izlendiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Beşiktaş kendi sahasında Denizlispor ve Antalyaspor'u fazla zorlanmadan geçti. Ancak daha güçlü takımlar karşısında ne yapacağı şu anda soru işareti. Bu futbolunu daha olgunlaştırması, geliştirmesi şart.” Yeni Şafak