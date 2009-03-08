Spor yazarları nasıl yorumladı?

Hacettepe önünde Beşiktaş'ın takım performansından çok oyuncu kalitesi sayesinde galibiyete ulaştığını belirten spor yazarlarının yorumlarından özetler şöyle:





Erman Toroğlu: Büyük takım

Beşiktaş yine iyi oynamadan kazandığını kaydediyor. Hacettepe ile tek farklarının büyük takım olmalarından kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor: “Beşiktaş hele bir üçüncü gol attı. Beşiktaş mı attı, Recep mi yedi? Düşünün. Çünkü, kaleci Recep maçta aynı hatayı iki defa daha yaptı. Şu sıralar ligdeki bütün takımlarda bir tuhaflık var. Hiçbir takım diğerini net bir şekilde yenemiyor. Çok ufak bir hata ibreyi değiştiriyor. Hacettepe son sırada. Belki de uzatmaları oynuyor. Ama iki takım arasındaki futbola baktığınız zaman inanılmaz bir puan farkı var. Maça baktığınız zaman da kesinlikle Hacettepe'nin mağlup olmaması gerekir.”



Mehmet Demirkol: Islıklarla...

Hacettepe önünde Beşiktaş’ı skor olarak önde götürenin de takım performansından çok oyuncu kalitesi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Yoksa takım mükemmeliyeti olsa, oyunun 2-0’dan 2-1’e gelmesine belki göz yummak zorunda kalabilirsiniz, ancak ikinci kez aynı şeyin olmaması gerekir. Oyunun 3-1’den 3-2’ye gelmesi sonrasındaki baskı, rakip Hacettepe’yken oluyorsa durup, düşünmek gerekir. Dün yine son dakikalar Galatasaray - Bursa maçında olduğu gibi büyük takım seyircisinin ‘bitsin’ ıslıklarıyla geçti ki, diğerleri için ne keyif...Ancak ne olursa olsun, henüz hedeften 3 hafta uzaktayken 23. haftada zirve puanının yakalanmış olması da Denizli’nin beklediğinden bile iyi bir gelişme. Geçen hafta da söylemiştim. Hocadan korktum ben!”



Ömer Üründül : Direnci kırdılar

Beşiktaş dün gece kolayı zora çevirdiği maçtan, ciddi sıkıntılar yaşarken Hacettepe kalecisi Recep'in imdada yetişmesiyle rahatlayıp 3 puan kazandığına işaret ediyor ve ekliyor: “ Trabzonspor'un sürpriz yenilgisiyle iyice morallenen Beşiktaş, maça hırslı ve tempolu başladı. İlk dakikadan itibaren karşı kaleyi adeta abluka altına aldılar. Hacettepe ne geride yerleşebiliyor ne de 2-3 pas yapabiliyordu. Ernst'in direkten dönen şutundan sonra üst üste 2 gol geldi.”



Sergen Yalçın: Adım adım mutlu sona gidiyorlar

Beşiktaş’ın emin adımlarla şampiyonluğa doğru gittiğini belirtiyor ve ekliyor: “Ama bunu yaparken de taraftarına tam anlamıyla dokuz doğurturuyor. Allah Beşiktaşlılara sabır versin.. Ligde sona yaklaştıkça Beşiktaş’ta stres artıyor. Çünkü artık şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarının farkındalar. Kötü oynuyorlar ama kazanıyorlar. Koşullar ne olursa olsun kazanma isteğinin yüksek olması çok önemli. Bu Beşiktaş’ın artık yeni kimliği...”



Kemal Belgin: Recep’in kahvesi

Beşiktaş hocasının hafta vererek belirlediği iddiasına yürürken; Ankara’nın naylon zemininde hocasını kaybetmiş düşmesi neredeyse ortak görüş haline gelmiş bir rakip bulduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Adı Hacettepe olan bu takım, oyunun ilk 15 dakikası içinde 4 dakika ara ile antrenman golü yedikten sonra, tabii ki kalecisinin de katkısıyla. İlk yarının geri kalan süresini Beşiktaş’a korkulu bir rüya olarak yaşattı. Bobo‘nun yeni bir Recep ikramı olan avanta gol Beşiktaş’ı rahatlatan sigorta oldu. Nobre‘nin Yusuf‘la, Delgado‘nun da Cisse ile değişimi 76.dakikaya rastlarken Denizli Hoca, 60 dakikalık orta saha mahkumiyetini de farkediyordu. Ama bir kere Recep ikramda sınır tanımayacaktı.”



Atilla Gökçe: Affet bizi Hatice!

Maçın sonucuna bakanlar, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki kararlı ve azimli koşusunu takdir edeceklerini belirtiyor ve ekliyor: “Kolay değil, üç haftadır üst üste kazanıyorlar. Bu sezon ilk defa sergiledikleri bir başarı bu. Ligin dibindeki Hacettepe’ye karşı elde edilmiş olsa da üç puan üç puandır... Galibiyet şal gibidir, bilirsiniz. Görmek istemediğiniz gerçekleri o şalla örter, yolunuza devam edersiniz.Hatice’yi bırakıp neticeye bakınca durum böyle. Ama oynanan oyuna bakınca ortada öylesine eğlenceli bir durum yok! Zorluk derecesi yüksek zirve maçlarında bu Beşiktaş, kendi sahasında oynasa bile favori olamaz.”



Turgay Şeren: Gördünüz mü; kaleci ne kadar önemlidir

Beşiktaş’ın 3-2 kazandığı Hacettepe maçında eğer Hacettepe kalesinde kaleciye benzeyen birisi olsaydı; Beşiktaş’ın çok zorlanacağını belirtiyor ve ekliyor: “Hakan için de söylemek isterim.Hacettepe'nin attığı golde çok dikkatli baktım, Hakan ilerde sürünüyor.

Sevgili evladım Hakan! Top orada havada oynanıyor. Sen neden kendini yerlere attın. Sonra üzerinden geçen topu yakalamak için uzanıyorsun ama nereye. İş işten geçti bir defa.”



Sanlı Sarıalioğlu: İki çehreli Kartal

Beşiktaş’ın, ilk kez üst üste 3. lig maçını kazandığını belirtiyor ve ekliyor: “Şu anda ligde ikinci durumda. Nereden nereye... Umarım artık bu fırsatı ellerinin tersiyle itmezler. Yarışta büyük bir avantaj elde ettiler. Bundan sonra işleri daha kolay.”



