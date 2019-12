Spor yazarları Kartal için ne yazdı?

Beşiktaş, taraftarının desteğiyle bu haftayı da üç puanla kapattı. Spor yazarlarının yorumlarında Beşiktaş taraftarının takımı uyandırışı ve başarılı performansıyla Fabian Ernst öne çıktı. İşte yorumlardan özetler:





Erman Toroğlu: Ernst geldi sorun çözüldü

Ernst geldikten sonra Beşiktaş' ta birçok sorun hallolduğunu belirtiyor ve ekliyor: “ Bu oyuncu bu kadar az maç oynamasına rağmen şu ana kadar aldığı parayı helal etti. Almanların zaten iş ahlakı fazladır. Bu da klasik bir Alman gibi yalnızca çalışıyor, koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor. Nerde tehlike var Ernst orda. Yetmiyor bu sefer başlıyor hücuma çıkmaya. İnönü' de rakip defansta açık var, oralara girmeye çalışıyor. Nitekim Gençlerbirliği kilidini de Ernst açtı. Kim aldıysa onu tebrik etmek lazım Türkiye' de özellikle büyük takımlarda bu kadar büyük paralarla yapılan transferlerin yanında Ernst' in transferi tam isabet oluyor.”



Uğur Meleke: Samet Denizli

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısında kazanmasına rağmen hâlâ Nobre ve Bobo’nun 3’lü hücum hattına uyumsuzluğu, Bobo’nun sol açıkta sakil durması sorununun devam ettiğini kaydediyor. Oyun anlayışlarına bakıldığında Gençlerbirliği’ni bir bakıma Samet Denizli yönetiyor gibi olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “İki takım arasında göze çarpan ilk önemli farksa, Gençlerbirliği’nin orta üçlüsü Beşiktaş’tan ortalama 5 yaş daha genç, belki daha enerjik ama tamamıyla defansif ve (Soner de sahada olmadığı için) yetenekleri bayağı kısıtlı... Hani bazı takımlar için o meşhur ‘final pası’nı yapamıyor diyorlar ya, Aybaba’nın bu takımı ‘yarı final’, ‘çeyrek final’ paslarını yapabilecek kadar da becerikli sayılmaz.”



Sergen Yalçın: Beşiktaş’ı taraftar uyandırdı

Beşiktaş, seyircisinin olağanüstü desteğiyle çok önemli bir virajı daha döndüğünü kaydediyor. G.Birliği karşısında takım savunmasını mükemmel yapan, 90 dakika en üst düzeyde mücadele sergileyen Kartal’ın, şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurguluyor. Bu galibiyetin gelecek hafta oynanacak Sivas maçı öncesinde de büyük moral sağladığını ifade ediyor ve ekliyor: “Görünen o ki, Mustafa hoca ve futbolcular birbirlerine iyice alıştılar. Beşiktaş, ligin en mücadeleci ekiplerinden biri oldu. Takım savunmasını mükemmel yapıyorlar ve fizik olarak da üst düzeydeler. Haftaya Sivas’ı yenerlerse, Beşiktaş’ı şampiyonluk yolunda kimse tutamaz.”



Atilla Gökçe: Bay Ciddiyet!

Soyadının anlamı ciddiyet olan Fabian Ernst’in ne kadar da sahibine uygun bir isim olduğunu kaydediyor. Ernest’i geldiği günden beri hayranlıkla izlediğini ifade ediyor ve ekliyor: “Müthiş bir enerji, devamlılık, akıl ve sorumlulukla oynuyor. Hele dün, savunmanın önü ile rakip kale arasında adeta mekik dokudu. Her rakip atağında kademeye girip rakibin yüzünü kaleye döndürmemek için mengene gibi yapıştı. Top çaldı, çalım attı, şut attı... Gol attı... Bu ciddiyetiyle, tüm meslektaşlarına örnek oldu. Fabian Ernst, maça ön libero gibi başlıyor. Ama yetinmiyor... Her defasında fazlasını yapıyor. Oyun kurucu, savunmacı, pasör ve şutör olarak Beşiktaş’ın çıtasını bir ölçü daha yükseltiyor.”



Bülent Yavuz: Tello'ya kırmızı kartı gösteremedi

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının Kırılma noktasında Deniz Çoban’ın, 'ölümcül' kararı veremediğini belirtiyor ve ekliyor: “Tello'nun sarı kartı var. Serbest vuruş kullanacak. Hakem barajı aldırmak için çaba sarf ediyor. Bir elini yukarı kaldırarak Tello'ya doğru 'Atma, düdüğümü bekle' diyor. Sonra dönüp ceza alanı içersindeki itişmelere müdahale edecek iken, Tello atışı kullanıyor. Ve o top gidiyor Sivok'un kafasından gol oluyor. Hakem haklı olarak gölü iptal ediyor. Ve FIFA'nın kuralını adeta çöpe atıyor. Tello'ya ikinci sarı kartı çıkaramıyor. Çıkartsa; Tello kırmızı kart görecek ve dışarı çıkacak.Skor 0-0. Dakika 51, Beşiktaş 10 kişi kalacak. Gelin şimdi 'hakem neticeye tesir etmedi' deyin bakalım, diyebilecek misiniz!”



Sanlı Sarıalioğlu: Kartal'ın ayak sesleri

Denizli’nin Holosko ve Yusuf'u 60. dakikada oyuna almasının doğru hamleler olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Zaten bu iki oyuncu girdikten sonra oyunun şekli değişti. Ernst'in golü de bu iki oyuncunun organizasyonu sonucu gerçekleşti. Bu Ernst çok iyi adam. Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Her derde deva. Defansta, orta alanda, ileride her yerde var. Hiç durmak bilmiyor. Ayakları da yumuşak. Hem rakibi oynatmıyor, hem de arkadaşlarına büyük katkıda bulunuyor. Beşiktaş, ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve artık ayak sesleri iyice duyulmaya başladı.”



Onur Belge: Beşiktaş’ın gücü bu

Beşiktaş kadro ve fizik yeterlilik bakımından Türkcell Süper Lig'in en güçlü takımı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Ancak Gençlerbirliği karşısında net bir şekilde ortaya çıktığı gibi bu gücü kullanamıyor, daha doğrusu farkında değilmiş gibi. Bunun bir nedeni de Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin bazı futbolcularını yeteneklerini sevmesi nedeniyle kıyamaması ve kenarda oturtamaması. Göründüğü karadıyla Siyah-Beyazlı formayı en hak ederek sırtına geçiren Ekrem Dağ. Diğerlerinin hak etmediğini söylemek istemiyorum ama bunu Erkem gibi ortaya koymalarını beklemek futbol adına bizim de hakkımız.”