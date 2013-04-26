Spor yazarları Fenerbahçe'nin Benfica zaferi için ne dedi?

Fenerbahçe'nin Benfica karşısında UEFA Kupası yarı final ilk maçında aldığı tarihi galibiyet, spor yazarlarının köşelerinde geniş yer buldu.

Skorer'den Atilla Gökçe, Uğur Meleke; Hürriyet gazetesinden Erman Toroğlu, Ercan Saatçi, Altan Tanrıkulu; Pas Fotomaç'tan Hakkı Yalçın, Selçuk Yula, Rıdvan Dilmen, Gürkan Kubilay; Vatan'dan Güntekin Onay, Tayfun Bayındır Fenerbahçe'nin zaferini yazdı.

İşte gazetelerde yer alan yazılar özetle şöyle:

Atilla Gökçe - Skorer

Öfkeni direklere yaz…

UEFA yarı finalinin öyküsü direklerde yazıldı...

Önce Sow, sonra penaltıda Cristian, ardından Kuyt’un vuruşlarında meşin yuvarlak ağlara değil, direklere gitti.

Bir tane de Gaitan’dan... Skorun 3-1 olması işten bile değildi.

Futbolda böyle sinir bozan talihsizlikler ya da üç-beş santimle yaşanan aksilikler elbette öfke yaratır... Hele o golleri kaçıran sizin takımınız, sizin temsilcinizse... Benfica karşısında olağanüstü kontrollü, yardımlaşmalı, disiplinli oynayan, büyük özveriyle mücadele eden Fenerbahçeli oyunculara direkler ek bir yük getirdi dün. Rakibi kontrol etmenin yanı sıra “öfke kontrolü” da önem kazanmaya başladı.

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Uğur Meleke – Skorer

Büyüme trendi

Kadıköy’deki rakip, kaybetmeyi unutmuş bir ekip. 6 aydır, 38 müsabakadır yenilgi yüzü görmemişler, üç cephede zafere koştukları için feci moralliler. Ligde ilk haftadan sonra her kazandıklarında liderler, her berabere kaldıklarında ikinci sıraya düşmüşler. Arkadan Porto öyle bir itiyor ki, bırakın yenilgiyi beraberliğe bile lüksleri olmaması takımı daha da dirençli yapmış.

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Erman Toroğlu – Hürriyet

Finale doğru

Fenerbahçe’nin bu yıl net bir gerçeği Avrupa kupası maçlarında ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler eğer rakiplerinden ürküyorlarsa; hatta korkuyorlarsa çıkıp iyi oynuyor ve başarılı oluyorlar. Ne zaman “Biz bu maçı alıyoruz” diyorlarsa işte o zaman büyük bir tehlike başlıyor.

Sarı lacivertliler sahaya çıkan kadrolarıyla zaten şekillerini belli ediyor. Nedir bu? Önce gol yemeyelim. Rakibi bir görelim, nasıl olsa gol pozisyonuna gireriz... Kuyt, gezmeye başlayınca Sow ile Webo da dönerek oynayınca nasılsa bu pozisyonu da yakalıyorlar.

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Ercan Saatçi – Hürriyet

Korkma! Sönme bu şafakta!

Final için şafak 1...

Kocaman inanmış, Fenerbahçeliler için sadece bir maç kaldı. Hani dedikleri kadar varmış diyeceğim ama o kadar da değilmiş Benfica... Biz bu takımı daha İstanbul’da havada karada elermişiz... Ama O penaltı, ikinci yarının başında girmeyen o toplar... Tüh ki ne tüh... O kırmızılıların tozunu attıracaktık ki, direkler çıkıverdi karşımıza...

Ama bu kez o direkler umudumuz oldu. Bu takımın bizden bir fazlası yok, hatta büyük bir eksiği var; Taraftarı... böylesine önemli bir müsabakayı hak ettiklerinin altında tamamladı Fenerbahçeli futbolcular... İş Benfica’ya kaldı... Ki gördük bu takımı eler bizimkiler...

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Altan Tanrıkulu - Hürriyet

Dinle küçük adam

Dün geceki maçı unut önce..

Bırak Benfica’yı yenmeyi.. Elemeyi.. Amsterdam’a gitmeyi.. Kupayı almayı.. Önce kaldır başını havaya ve avazın çıktığı kadar bağır.. “Artık korkmuyorum sizden” de.. Artık korkmuyorum.. Ne Barça yenilmezdir bu dünyada ne de Real.. Benfica’yı yendi Fenerbahçe dün.. Ama en önemlisi korkusunu yendi bir kez daha.. Başaramamaktan korkmak öğretilmişti bu camiya.. Başaramamaktan korkmak..

Ve bir “Korkmaz” çıktı.. Bitirdi o korkuyu.. “Gönül” den oynadı yine bir çocuk.. Yine “Kara Yılan” gibiydi 7 numara.. Direk var futbolda, penaltı kaçırmak var, hata yapmak var.. Ama hepsini aşmak için Kocaman bir yürek de var bu camiada.. Başında zor zamanların insanı var..

Ve taraftarı var.. Varını yoğunu ortaya koydu herkes.. Her taraftar.. Televizyon başındaki, radyodaki.. Ve belki de sen.. Tatlı uykunda..

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Hakkı Yalçın – Pas Fotomaç

Tarihin son tablosu

Dün gece Saracoğlu'nda, Fenerbahçe adına muhteşem şeyler oldu. Sahada bir futbol devrimi vardı. Final yolcusu, harika bir Fenerbahçe vardı. Bir yanı direniş sembolü, öte yanı kazanmaya kilitlenmiş takım ruhu. Penaltı kaçırdı, 3 topu direkten döndü ama o soylu ruhlar kazanmaktan da vazgeçmedi... Yenilmez sayılan takımları yenme huyundan da...

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Selçuk Yula – Pas Fotomaç

Amsterdam yolu

Direklerden dönen toplar, kaçan penaltı, fark yiyecek durumdaki Benfica'yı Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan sadece 1-0 ile uğurluyoruz.

Fenerbahçe Kadıköy'de kendi tarihini yazarken Türkiye'nin de tarihini yazmaya çalıştı.

Sarı-lacivertliler dün gece sahada futbol adına elinden geleni yaptı. Bir yabancı futbolcu olan Cristian, Fenerbahçe tarih yazarken penaltıyı kaçırdığı için dün hüngür hüngür ağladı.

Dün akşam sahada yüreğini ortaya koyarak mücadele eden bütün futbolculara helal olsun.

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Rıdvan Dilmen – Pas Fotomaç

Gurur duyun

Finale kalır mı kalmaz mı bilmem, kupayı alır mı almaz mı bilmem. Bildiğim tek şey, bütün Fenerbahçeliler'in bu oyuncularla, bu teknik direktörle gurur duyması gerektiğidir.

Taraftarlarla da kendileriyle gurur duymalılar.

Gerçekten de dün akşamki maçta hem sahadaki futbolcular, hem de tribündeki taraftarlar tek kelimeyle muhteşemdi.

Çok değil, bundan 1.5-2 yıl öncesine dönün.

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Gürkan Kubilay – Pas Fotomaç

Hayal diyenlere

1- Resmen korkmuştu Jesus. En hızlı adamı Gaitan'ı kenarda bırakmış, daha az kullandığı Aimar ile başlamıştı.

2- Fenerbahçe muhteşem alan savunması yapıyor, rakibin hızlı hücum silahları Salvio ve Ola John doğru yerleşen Fener savunması karşısında pozisyon bulamıyordu.

3- Buna karşın F.Bahçe Gökhan ve Ziegler ile kanatları çok iyi kullanıyor; Kuyt, Webo Sow hemen her pozisyonda tehlike yaratıyordu.

4- Rakip savunma Jardel ve Garay ile ağır kalıyor, sık sık faul yapıyordu.

5- Bana sorulan soru "Benfica mı kötüydü?" Cevabım netti;"Hayır Fenerbahçe çok iyi oynadığı için Benfica kötü gözüktü."

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Güntekin Onay – Vatan

Muhteşem

Tarihinin en önemli maçında F.Bahçe ilk 15 dakika biraz tedirgindi. Bu bölümde daha çok kendi yarı alanında kalmayı tercih etti. Ancak önce Webo’nun getirip Sow’a verdiği top ile gelen pozisyon, ardından Kuyt’ın ortasında Sow’un direkte patlayan topu temsilcimize golü getirmese de büyük bir güven ve cesaret getirdi.

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Tayfun Bayındır

Muhteşemdiniz

Doğrusu üzülmemek elde değil... Son yılların belkide en iyi futbolunu oynayıp, finale gitmeyi Saracoğlu’nda garantilemek varken tek golle yetinmek tam anlamıyla haksızlık. Aykut Kocaman ve talebeleri üst düzey bir Avrupa takımı nasıl olur herkese gösterdi. Haddini bilerek gücü ile hırsını son derece ekonomik kullanarak, üstüne üstlük yüksek yüzde ile nasıl oynanır en güzel şekilde bizlere izlettiler.