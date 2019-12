Spor yazarları F.Bahçe için ne yazdı?

Spor yazarları Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor’u 3-1 yenen Fenerbahçe’nin turu araladığı görüşünde. Ancak yine de bazı uyarıları da var. Spor yazarlarının bugünkü köşe yazılarından özetler şöyle:





Şansal Büyüka: Rüzgar gibi geçti

Fenerbahçe-Sivas maçını nefessiz seyrettiğini, ortaya konulan mücadele ile zevkten dört köşe olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Kabul edelim ki, Sivas takımı da üç gün önce dört gol yiyen dağınık Sivas takımı değildi...Sivas kupa maçına iyi asıldı... Fenerbahçe'yi boş bırakmadı...Sivas'ın temposuna ve mücadelesine, Fenerbahçe aynen cevap verdi...Anlayacağınız çivi çiviyi söktü...”



Ömer Üründül : Büyük avantaj

Fenerbahçe dün gece aldığı haklı iki farklı galibiyetle rövanş için önemli bir avantaj kazandığını belirtiyor ve ekliyor: “Fenerbahçe ilk yarıda dört gün önceki gibi oldukça hırslıydı. Ancak o geceki alışılmış dışı ekstra yüksek temponun aynısını beklemek doğal olarak mümkün değildi. Sivasspor daha tedbirli bir anlayıştaydı. Ancak ligdeki yenilginin tedirginliğini üzerlerinden atamadıkları her hallerinden belli oluyordu.”



Gürcan Bilgiç: Dikkat, dikkat...

Fenerbahçe-Sivas maçında Cumartesi günü tempolu ve mücadele dolu geçen 90 dakikanın ardından, aynı konsantrasyonu ve hırsı koruyan iki takım seyrettiklerini belirtiyor ve ekliyor: “İlk düdük çalmadan önce 'dikkat' parolası taşıyan bu kritik 90 dakikanın, Turkcell Süper Ligi'nin kalan haftalarına yolladığı mesajın da ‘Dikkat, dikkat; F.Bahçe geliyor’ olması gerekir. Kayseri'de herkesi bir gövde gösterisi bekliyor.”



Altan Tanrıkulu: İşin sırrı savunma

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, Sivasspor ile olan maçlarını değerlendirerek FB’nin maçlarını kazandığını ve ligde kötü gittiğini, GS’nin Sivasa kaybettiğini fakat Avrupa’da yoluna devam ettiğini belirtiyor bu durumda hangi takımın yükselişte olduğunu sorgulayarak. Sivassporda bir düşü olabileceği ihtimalinin de olabileceğini ifade ediyor ve ekliyor: “Fenerbahçe haftalardır deplasmanda iyi oynamıyor ve sürekli puan kaybediyor. Kadıköy ' de İse gollü galibiyetler alıyor. Pazar günü çok güzel bir sahada, ligin en zor gol yiyen ve en zor gol atan takımıyla oynayacaklar. Eğer savunmada dünkü kadar dikkatli olurlarsa maçı koparırlar . Çünkü takımdaki her oyuncu golleri ya da asistleriyle skora katkı yapmaya başladı .”



Selçuk Yula: Dev adım

Fenerbahçe orta saha oyuncularının dikine oynadığı zaman neler yapabileceğinin Sivas maçında görüldüğünü belirtiyor ve ekliyor: “İşte hep yana geriye oynayan Deniz, eski günlerdeki gibi ileriye doğru oynadığında takımını da kurtaran adam oluyor. Elinde İspanya ve Türkiye gol kralı varsa bunları bir şeklide değerlendireceksin. İkisi yanyana gelince takımın havası değiştirdi. İşte son iki goldeki asist Guiza'dan geldi. Takımda aksayan kötü olan futbolcu yoktu F.Bahçe hakettiği galibiyeti aldı. Bu skor tur için yeterlidir.”



Zeki Çol: Fenerbahçe'den final yürüyüşü

Fenerbahçe çeyrek asırdır şampiyonluk yüzü görmediği kupada bu sezon ne denli iddialı olduğunu dünkü skorla kanıtladığının altını çiziyor ve ekliyor: “Rövanş için çok önemli bir avantajı yakaladı ve final yürüyüşünde önemli bir adımı attı. Sivasspor ise 5 günde 7 gol yediği Fenerbahçe karşısında kupada da tutunamadı ve ilk raundu ve final umudunu önemli ölçüde Kadıköy'de bıraktı.”



Sergen Yalçın: Bülent Uygun bari kenardan havlu atsaydı!

Fenerbahçe maçında Bülent Uygun’un maç 1-0 olduktan sonra kontrolu yine kaybettiğini, bunun çift ayaklı bir seri olduğunu unuttuğunu ve Kamanan’ı sokup hücum etmeye kalktığını belirtiyor ve ekliyor: “Anlaşılan F.Bahçe’nin 2. defa takımını ezmesi gururuna dokundu.. Ama hata etti, maçı F.Bahçe’ye bıraktı, kupayı kendi eliyle çöpe attı.. F.Bahçe seyircisi hep böyle mücadele eden, maça asılan, hırslı bir futbol görmek istiyor.. Ama sezon boyu yatan bu takım da sadece 2 maçtır böyle oynuyor.. Üstelik ikisi de aynı yerde ve aynı takımla.. Kayseri’deki grafikleri, benim için belirleyici olacak.. Aynı futbolu deplasmana taşırlarsa şampiyonluk şansları esas o zaman yükselir.”



Kemal Belgin: Aragones’in dersi (2)

Her F.Bahçe maçı görevi alışında Türkiye’deki “Aragones go home’cuları”na dersler vermeye devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor: “Aragones veriyor da, onun dersini F.Bahçeli futbolcular yeni yeni almaya başladılar. Ama bizim spor medyası benimle bu işi ne kadar sürede yutar bilemem. Aragones, Sivasspor’un çok önemli bir zaafını süzüp, 3 gün arayla bu dersle ligin liderini dümdüz etti. Bülent Uygun‘un takımının zaafı şuydu. İbrahim, Sezer, Mohammed, oynadığında Sylla, Musa gibi oyuncuların fiziksel kuvvet ve kabarık ölçüleri iyiydi de, teknik yapıları son derece sınırlıydı. İşte Aragones, bu bölgeye Deniz, Emre, onlara sık sık katılan Semih ve hatta Uğur‘la dar alanda pres koyup dağıttı.”



Ercan Saatçi: Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe’nin kazanmasına rağmen bir sorun olduğunu, Fenerbahçe rakip takım ataklarını kendi sahasında karşılamasının başlı başına bir sorun oluşturduğunu ve ‘defans hücumda başlar’ ilkesini etkisiz bıraktığını ifade ediyor ve ekliyor: “Aragones ' in sisteminde kabul görmüyor. Elbette bunu da bir oyun anlayışı olarak kabul edebiliriz ancak söz konusu takım Fenerbahçe olunca bu anlayışı kabul etmek oldukça zor. Dün akşam Fenerbahçe özellikle ilk yarıda sanki deplasmanda puan çıkarmak isteyen bir takım kimliğinde sahaya çıktı. Ve bu durum Fenerbahçe ' nin zaman zaman çok sıkıntılı anlar yaşamasına neden oldu .”



Erdoğan Şenay: Tur ibreleri

Fenerbahçe’nin oyundaki hakimiyeti adeta bir ambargo anlayışına doğru yükseldiğini ve sarı-lacivertli ekibin hücum baskıları Deniz’in attığı ustaca golle renklendiğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Arkasından Lugano - Edu ikilisinin karambolde yarattıkları sayıyla oyunun tur ibreleri hızla sarı-lacivertli renklere yöneliyordu. Eee Fenerbahçe’nin çeyrek asırlık kupa hasretinin önündeki önemli bir engel daha kaderine teslim olacak gibi görünüyor. Bakalım deplasman sonucundan sonra oynanacak büyük finalin kupayı kucaklayan tarafı sarı-lacivertliler olabilecek mi?”



Alaattin Metin : Bana o seneyi hatırlattı

Sivas önünde maçın birinci dakikasından son saniyesine kadar sahada futbol oynayan, kazanmak adına her şeyi yapan takım Fenerbahçe olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Presle, baskıyla Sivas'ı kalesine hapsettiler, oyunu tek kaleye döndürdüler. Fenerbahçe'nin bu futbolu bana '9 puan geriden gelip şampiyon oldukları yılı' hatırlattı.”



Bülent Yavuz: Işıl ışıl parladılar

Fırat Aydınus ve arkadaşları dün akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda büyük keyif veren futbolun adeta mimarları olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Atılan gollerde ofsayt ve faul itirazları yapıldı. Hakem Aydınus, bütün gol kararlarında yerden göğe kadar haklıydı. Fenerbahçe'nin ikinci golüne Sivaslılar itiraz etti, faul var diye. Gol olmasa hakem Fenerbahçe lehine penaltı verecekti. Fenerbahçe, yediği gol öncesi faul yok diye itiraz etti. Oysa faulün ağababası vardı. Fırat Aydınus, haftalardır Anadolu'da dolaştırılıyor. Uzun aradan sonra ilk defa önemli bir maça çıktı. Otoriter kimliği tam FIFA'nın aradığı gibiydi.”



Ziya Şengül: Fener, finalin kapısını araladı

Dünkü skorla, Fener final için avantaj sağladığını belirtiyor ve ekliyor: “Fenerbahçe gibi bir takım... 2 gol atacaksın, daha fazlasını kaçıracaksın, büyük takımsın ama frikik barajını dağıtacaksın ve golü yiyeceksin. Sonra da tekrar titremelere geçip, kaleci Volkan gibi hiç de gününde olmayan Deivid ile golü bulacaksın. İşte futbolun cilvesi de bu... Hem eleştiriyoruz, hem beğenilerimizi sunuyoruz.”



Onur Belge: Kontrollü kupa oyunu

Fenerbahçe karşısında ligdeki fırtınaya yakalanmak istemeyen Sivasspor, aşırı dikkatli ve kontrollu olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Fortis Türkiye Kupası'nda finalist olmanın, büyük bir olasılıkla kendilerine Avrupa kapısını açacağını biliyorlardı. O nedenle orta alanı kalabalık tutmak için dört değişiklik yapmışlardı. Helve Tum bile orta alandan, Mehmet Yıldız'ın yanına ileri değil de daha çok savunmaya doğru koştu. Buna rağmen yine de gol fırsatlarını kaçıran taraf F.Bahçe oldu.”