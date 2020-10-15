Spor yazarı Ahmet Çakar: Futbolun adaleti olsaylı Sırplar bizi beşlerdi

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan'la 2-2 berabere kalan Milli Takım'ın kötü oynadığı karşılaşmada bir puan aldığını belirterek, "Bir Türk olarak sevinçliyim ama eğer futbolun adaleti olsaydı Sırplar bizi beşlerdi. İyi oynayan tek oyuncu görmedim. Adamlar hele ikinci yarı 3-4 tane net pozisyonu kaçırdılar ki şansımıza dua edelim. İki defa üzerlerine gittik, beraberliği yakaladık." diye yazdı.

Maçın Bulgar hakeminin bu seviyeleri kaldıramayacağına işaret eden Çakar, "Çok kötü, vücut dili bozuk ve yetersiz. Aleyhimize verdiği penaltı, asla penaltı falan değil. Amatör maçlarda bile böylesine tuhaf penaltılar verilmiyor. VAR sistemi olsaydı, kesinlikle iptal edilirdi ama VAR bu maçlarda yok." ifadelerini kullandı.

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