-SPOR YAPMANIN MALİYETİ ARTTI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Memur-Sen'in yaptığı araştırmaya göre, "Kışın aldığı kilolardan kurtulmak için ortaya çıkan spor yapma hevesi", eşofman ve spor ayakkabı fiyatlarını yükseltti. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, sendikanın yaptığı araştırma sonuçlarına yer verildi. Araştırmada, Mart ayında Şubat ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,24'lik bir azalma tespit edildi. Kadın kabanları, çizme, bot ve çocuk kazaklarının fiyatları düştü, ancak eşarp, başörtüsü, pamuklu kumaş fiyatları arttı. Araştırmaya göre, ''kış mevsiminin ardından bahar mutluluğunu yaşayanların, spor yapma ve kışın aldığı kilolardan kurtulmak için ortaya çıkan spor yapma hevesi'', eşofman ve spor ayakkabı fiyatlarını da yükseltti. Isınma fiyatlarında ortalama yüzde 0,40'lık bir artışın yaşandığı Mart ayında, aydınlanma fiyatlarında bir değişim tespit edilmedi. Barınma fiyatlarında ortalama yüzde 0,33'lük artışın yaşandığı Mart ayında, sağlık madde fiyatlarında da yüzde 0,29'luk bir artış oldu. Araştırmaya göre, Mart ayında ulaşım fiyatlarında yüzde 0,77, haberleşme madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,54, temizlik madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,61, eğitim-kültür madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,57, çevre ve su madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,45 ve çevre ve su fiyatlarında yüzde 0,73'lük artış yaşandı. -KIŞ SEBZELERİNİN FİYATI ARTTI Memur-Sen'in yaptığı araştırmaya göre, Mart ayında Şubat ayına göre baharın da gelmesiyle bazı kış sebze ve meyveleri ile yumurtanın fiyatı arttı. Araştırmaya göre, Mart ayında Şubat ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,37'lik bir artış tespit edildi. Mart ayında en dikkati çeken artış kış meyvesi ayvada yaşandı. Ayva fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 29,10 arttı. Ayvayı yüzde 18,84'lik artışla diğer kış meyvelerinden mandalina, yüzde 8,47'lik artışla elma, yüzde 8'lik artışla sıkmalık portakal ve yüzde 7,37'lik artışla havuç izledi. Araştırmaya göre, fiyatı yükselen gıda maddelerinden biri de yumurta oldu. Yumurta fiyatı martta bir önceki aya göre yüzde 6,57'lik artış gösterdi. Kış ürünlerinden sadece kuru soğanın fiyatında Şubat ayına göre yüzde 13,32'lik fiyat gerilemesi oldu. Havaların ısınmasıyla yaz sebzelerinin fiyatlarında ise düşüş yaşanmaya başladı. Kabak fiyatları yüzde 21,31, salatalık fiyatları yüzde 19,55 ve domates fiyatları yüzde 16,19 düştü.