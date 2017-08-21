Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, spor endüstrisinin büyümesini sağlayacak

İSTANBUL,(DHA) - SPOR ve Aktif Yaşam Fuarı, 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul\'da ikinci kez düzenlenecek.

Dünyada 1.7 trilyon Dolar ve Türkiye\'de 7 milyar Dolar\'lık değere sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşları Spor ve Aktif Yaşam Fuarı ile TÜYAP\'ta bir araya gelecek. Spor endüstrisinin büyümesini sağlayacak olan fuar ikinci kez düzenlenecek ve spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim programları, spor merkezleri ve kulüpleri, kozmetik ürünler tek çatı altında sergilenecek.

\"Sınırları Zorluyoruz\" mottosuyla gerçekleştirilecek Spor ve Aktif Yaşam Fuarı bu yıl da katılımcı markaları hedef kitleleri ile buluşturacak. Federasyonlardan spora yatırım yapan markalara, fitness merkezlerinden ünlü sporculara kadar spor ailesinin tüm paydaşlarının yer alacağı fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

SEMİH SAYGINER\'LE BİLARDO DOLU BİR GÜN

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından \"Milli Atletlerle İmza Günü\", Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından \"Bayanlar 3 Bant ve Bayanlar Pool (Amerikan) Bilardo Turnuvası\", Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından \"Marmara Kulüpler Kick Boks Turnuvası\" ve Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından \"Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri\"nin gerçekleştirileceği Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'na, önemli sporcular ve \"Survivor\" Hasan Yalnızoğlu da katılım sağlayacak.

Spor dünyasının sınırlarını zorlayacak olan fuarın son gününe ise dünya şampiyonu Milli bilardocu Semih Saygıner\'in bilardo şovu damga vuracak. İki bayan bilardocunun da Semih Saygıner\'e eşlik edeceği etkinlikte spor tutkunları milli sporcunun imza hareketlerini canlı izleme fırsatı yakalayacak.

DÜNYA ŞAMPİYONASI\'NDA MADALYA KAZANAN ATLETLERİMİZ \"İMZA GÜNÜ\"NE KATILACAK

Spor coğrafyasını genişleten ve sporcu mantalitesine destek veren Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nda, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası\'nda madalya kazanan milli atletlerimiz de düzenlenecek \"İmza Günü\"nde spor tutkunları ile buluşacak ve deneyimlerini ziyaretçilere aktaracak.

ZİYARETÇİLER, KEYİFLİ ANLARA TANIKLIK EDECEK

Dünya spor endüstrisinin önde gelen fuarlarının etkinlikleri gibi ziyaretçilere spor dolu günler yaşatacak olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nda fuar boyunca 10:00-20:00 saatleri arasında, farklı alanlarda oluşturulan sahnelerde; Spinning\'den yogaya, bilardodan kick-boks\'a, sokak sporlarından futbol tenisine, masa tenisinden atletizme, pilatesten kardiyoya kadar birçok uygulamalı ve teorik etkinlikler ile ziyaretçiler keyifli anlara tanık olmanın mutluluğunu yaşayacak.

KIZILAY, SPOR TUTKUNLARININ KAN BAĞIŞLARINI KABUL EDECEK

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, sivil toplum kuruluşları stantlarıyla da fark yaratacak. Kızılay, fuar boyunca açık olacak standında, spor tutkunlarının her gruptan kan bağışını kabul ederek kan ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmalarını sağlayacak.

Ayrıca Akut da gönüllülerini spora teşvik etmek, uluslararası platformlarda derece elde ederek ülkemizi temsil edecek genç yeteneklere imkân yaratmak, millî takıma sporcu yetiştirmek, ülke genelinde sağlıklı yaşamı desteklemek ve depreme karşı toplumumuzu bilinçlendirmek adına Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nda yer alacak.