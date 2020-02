Spor Toto'dan Türk futboluna büyük destek

İSTANBUL,(DHA) - TÜRK sporunun en büyük destekcisi olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2017-2018 sezonunda 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig kulüplerine isim hakkı bedeli olarak 158 milyon 526 bin Türk Lirası ödeme yaptı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sadece Süper Lig ekiplerine destek vermekle kalmıyor. Süper Lig takımlarına bu sezon yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapan Spor Toto; 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig ekiplerinin de en büyük destekçisi olarak bu alanda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Spor Toto bu sezon alt liglere 158 milyon 526 bin lira öderken, 2011-2012 sezonundan bu tarafa isim hakkı ödemeleri adı altında 1.Lig kulüplerine 301 milyon 560 bin TL, 2. Lig kulüplerine 348 milyon 283 TL bin TL, 3. Lig kulüplerine ise 287 milyon 37 bin TL kaynak sağladı.

Sadece 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine 158 milyon 526 bin TL iddaa isim hakkı ödemeleri adı altında destek verdi.

Spor Toto 1.Lig 2017-2018 sezonu isim hakkı ödemeleri şu şekilde:

1. Adana Demir 2 Milyon 230 Bin

2. Adanaspor 2 Milyon 306 Bin

3. Altınordu 2 Milyon 301 Bin

4. Balıkesirspor 2 Milyon 230 Bin

5. Boluspor 2 Milyon 731 Bin

6. BYŞ.BLD. Erzurum 2 Milyon 542 Bin

7. Denizlispor 2 Milyon 100 Bin

8. Elazığspor 2 Milyon 183 Bin

9. Eskişehirspor 2 Milyon 129 Bin

10. Gaziantepspor 1 Milyon 758 Bin

11. Gazişehir G.Antep 2 Milyon 460 Bin

12. Giresunspor 2 Milyon 572 Bin

13. İstanbulspor 2 Milyon 448 Bin

14. Manisaspor 2 Milyon 82 Bin

15. MKE Ankaragücü 2 Milyon 277 Bin

16. Rizespor 2 Milyon 413 Bin

17. Samsunspor 2 Milyon 29 Bin

18. Ümraniyespor 2 Milyon 301 Bin

FORMA SPONSORLUĞU NEFES ALDIRDI

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı isim hakkı ödemeleri adı altında yapılan bu destek ve yardımla yetinmeyip, sponsor bulmakta zorlanan kulüplere de forma sponsoru olarak desteğini sürdürdü. Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig\'de mücadele eden takımların 2017-2018 sezonu boyunca forma ve şortlarında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının logosunu bulundurmak şartı ile yapılan sponsorluk sözleşmesi gereği Spor Toto 1. Lig ekiplerine takım başına 1 milyon olmak üzere 18 milyon TL, 2. Lig ekiplerine takım başına 300 bin TL olmak üzere 10 milyon 800 bin TL, 3.Lig ekiplerine ise takım başına 225 bin olmak üzere 12 milyon 150 bin TL ve toplamda 40 milyon 950 bin TL sponsorluk desteği sağladı.

Spor Toto, 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Ve 3. Lig kulüplerine isim hakkı ödemesi ve reklam karşılığı sponsorluk bedeli altında 199 milyon 476 bin TL destek verdi. .

KASAPOĞLU: \'HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI\'

Türk futbolunu daha da ileri taşıyabilme konusunda her zaman taşın altına elini koyacaklarını, fakat özel sektöründe kanalize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu: \"Bütün spor paydaşlar süratle organize olup özel sektör kaynaklarını spora çekmelidir. Halkımızın futbola bakış açısı her kesim tarafından bilinmektedir. Millet olarak futbolu coşkuyla ve büyük bir heyecanla yaşıyoruz. Manevi olarak kulüplere aşırı bağlılığımız da herhangi bir şüphe yok. Fakat maddi konularda kulüplerimiz 4 büyükler dışında kalan Anadolu kulüpleri diye tabir ettiğimiz kulüpler sponsor bulmakta ve maddi gelir elde etmekte zorlanıyor. Bu kulüplerimizin taraftar ve kombine gelirleri yok denecek kadar az. Bizde bu durumda Spor Toto Teşkilatı olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Çünkü alt liglerde kalitenin yükselmesi demek doğrudan Süper Lig\'in ve akabinde de Türk futbolunun yükselmesi demektir. Artık futbolda dünya çapında oyuncularımız olsun istiyoruz. Kulüp bazında ve milli takım seviyesinde başarı istiyoruz. Herkesçe söylenen bir slogan var ve bende gerçekten bu sloganı doğru buluyorum. \'Futbol her zaman futbol değildir\' Milli takımın bir galibiyeti sonrası ülkede gündem değişip huzur geliyorsa bunu futbola borçluyuz. Futbol günümüzün en etkili sosyal faaliyetleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla futbolun kıymetini hepimizin bilmesi gerektiğine inanıyorum ve ülkemiz futboluna vermiş olduğumuz dünya da örneği yok denecek kadar az olan bu destekten dolayı mutluluk duyuyorum\" dedi