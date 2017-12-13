Spor Toto, Yılın Basın Fotoğrafları'nı sergiliyor 

ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği\'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması 2017\'nin ödül alan kareleri, 12-29 Aralık tarihleri arasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'nda Ankaralı fotoğrafseverlerle buluşuyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'nın sponsorluğunda düzenlenen sergide, 15 farklı basın kuruluşunun foto muhabirlerinin çektiği, 8 kategoride ödül alan 29 fotoğraf ve 7 seriye ait 107 kare yer alıyor.

Sergide Spor Toto Spor, Haber, Günlük Yaşam, Çevre ve Doğa, Portre, Siyaset, Foto Röportaj ile Türkiye\'nin Güzellikleri Fotoğrafları kategorilerinde ödül alan renkli fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mart ayında sonuçları açıklanan ve ödül töreni Kasım ayında gerçekleştirilen yarışmaya katılan fotoğraf sayısı yaklaşık 3 bin kare. Bu yıl 32\'incisi düzenlenen yarışma aralıksız olarak yapılıyor.

(FOTOĞRAFLI)