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Spor

Spor Toto World Cup 10'da ödül töreni İZMİR (A.A)

13 Ağustos 2011 23:17

-Spor Toto World Cup 10'da ödül töreni İZMİR (A.A) - 13.08.2011 - Basketbolda, İzmir'de düzenlenen Spor Toto World Cup 10'un ödül töreni yapıldı. Halkapınar Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvada dereceye giren ülkelere ödülleri Sırbistan-Türkiye maçının ardından verildi. Turnuvayı birinci sırada tamamlayan Almanya'ya kupasını ve madalyalarını İzmir Valisi Cahit Kıraç, ikinci olan Sırbistan'ın ödülünü ve madalyalarını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Şahin takdim etti. A Milli Basketbol Takımı'nın üçüncülük ödülünü ve madalyalarını ise Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar verdi. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Almanya'dan Tibor Pleiss, ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Atakan Karakaplan'dan aldı.

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