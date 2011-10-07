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Spor

Spor Toto Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ANKARA (A.A)

07 Ekim 2011 02:51

-Spor Toto Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupasında bugün 2 grupta 4 karşılaşma yapıldı. Samsun'da oynanan D Grubu maçında Erdemir, Bandırma Kırmızı'yı 73-60 yenerken, yine aynı kentte oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Galatasaray, Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısında sahadan 89-67 galip ayrıldı. Erzurum'daki B Grubu maçlarında ise Olin Edirne, TOFAŞ'ı 79-77, Fenerbahçe ise Mersin Büyükşehir Belediye'yi 82-77 yendi.  Kupada yarın B Grubunda Olin Edirne, Mersin Büyükşehir Belediye ile saat 17.30'da, Fenerbahçe Ülker ise TOFAŞ ile saat 20.00'de, D Grubu maçlarında ise saat 15.30'da Bandırma Kırmızı, Antalya Büyükşehir Belediye ile saat 18.00'de ise Galatasaray, Erdemir ile karşı karşıya gelecek.

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