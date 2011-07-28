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Spor

SPOR TOTO: TÜRK TAKIMLARI İDDAA'DAN ÇIKARILMADI ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 20:59

-SPOR TOTO: TÜRK TAKIMLARI İDDAA'DAN ÇIKARILMADI ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türk takımlarının bahis oyunu İddaa'dan çıkarılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını duyurdu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün ulusal medya ve çeşitli internet sitelerinde ''İddaa Türk takımlarına kapandı'' yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. ''Spor kulüplerinin İddaa oyun bültenlerinde yer alması konusu, tümüyle teşkilatımız yönetim kurulunun yetkisi kapsamında olup, Türk takımlarımızın bahis oyunumuz İddaa'dan çıkarılması kesinlikle söz konusu değildir'' ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk sporunun ve futbolumuzun sürekli destekçisi olan teşkilatımızın yürürlükteki mevzuatı gereği, (Haklarında Yargıtayca onanmış mahkeme kararı veya anayasal teminatı bulunan Tahkim Kurulu kararı olmadıkça tüm spor takımlarının bahis oyun bültenlerinde yer alması yasal olarak mümkündür.) Yönetim kurulumuz maçların, risk yönetimi tarafından değerlendirilmesi neticesinde bahis oynanılabilirliğini ve iştirakçilerimiz açısından kazanç durumunu göz önüne alarak karar vermektedir. Gündemdeki adli ve idari soruşturma ve yargılamalar neticelenmedikçe tüm spor kulüplerimize olan yaklaşım ve bakışımız her zamanki gibi güven ilişkisine dayalı olacaktır. Dolayısıyla söz konusu haberlerde yer alan (Türk takımlarına İddaa ambargosu) içerikli haberler gerçek dışıdır.''

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