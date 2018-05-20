Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım BB Erzurumspor oldu!

Spor Toto 1. Ligi play-off final müsabakasında Gazişehir Gaziantep ile Erzurumspor Süper Lig'e çıkabilme adına mücadele verdi.
Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sonuçlandı. BB Erzurumspor'un genel olarak üstün performans sergilediği heyecan dolu maç uzatmalara gitti.
Gazişehir Gaziantep ve Erzurumspor arasında oynanan play-off final mücadelesinde 120 dakikalık süre 0-0 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım penaltı atışlarından sonra belli olacak.
Penaltıları 5-4 kazanan BB Erzurumspor Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.