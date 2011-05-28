-SPOR TOTO SÜPER LİG'E SON BİLET ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Bank Asya 1.Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkacak 3. ve son takımın belli olacağı play-off final maçı 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. Orduspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Finalde mücadele edecek 2 takımdan Orduspor yarı finalde Çaykur Rizespor'u, 4-0 yendiği maçın rövanşında 3-3 berabere kalarak eledi. Diğer finalist Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise TKİ Tavşanlı Linyitspor karşısında ilk maçı 2-1 kazanırken, rövanş maçında 1-0 yenilmesine rağmen finale yükselmeyi başardı. -ŞANS GAZİANTEP'DEN YANA- Bank Asya 1. Lig'de yarın Ankara'da oynanacak ve Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Orduspor maçına kadar 2005-2006'dan beri ligi 3. sırada bitiren takımlar, play-off'ta mutlu sona ulaşamadı. Bank Asya 1. Lig'de 2005-2006'dan itibaren uygulanan yükselme sisteminde, ligi ilk iki sırada bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselirken, sıralamadaki diğer 4 takım play-off maçlarında karşılaştı. 2005-2006'dan itibaren ligi 3. sırada bitiren takımlardan Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Boluspor ve Adanaspor play-off maçları sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başaramadı. Bu sezon uygulanan yükselme sisteminde ise normal sezonu 3. sırada bitiren ve play-off ilk turunda TKİ Tavşanlı Linyitspor'u saf dışı bırakan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, yarın ilk turda Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başaran Orduspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibi Süper Lig'e yükselen son takım olacak. -İKİ EKİBİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI PLAY-OFF MAÇLARI- Yarın Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, daha önce 1999-2000 sezonunda 8 takımın katıldığı Antalya'daki 1. Lig'e yükselme maçlarının ilkinde Çaykur Rizespor'a 6-2 yenilerek elenmişti. Orduspor ise 1994-1995'te Konya'da 8 takımın katıldığı müsabakalarda Aydınspor'a, 2005-2006'da ise Ankara'da 4 ekibin mücadele ettiği play-off maçlarında Altay'a yenilerek Süper Lig'e yükselememişti.